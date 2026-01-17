«Люди тактичные»: Стало известно, как Анита Цой гуляет по Москве

17 января 2026, 12:52

Певица Анита Цой перечислила три вещи, которые помогают ей гулять незамеченной

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

В беседе с Общественной Службой Новостей Цой отметила, что любит прогулки по столице, но в обычном образе ей трудно остаться незамеченной. Она считает, что такой способ маскировки популярен и среди других российских знаменитостей.

«Люди, конечно, у нас сейчас очень тактичные, даже если узнают, то никто не бежит в истерике фотографироваться. Соблюдают личные границы, что радует. Но мне проще преобразиться, чтобы никто не узнал, потому что излишнее внимание — это не всегда то, что хочется», — сказала Анита.