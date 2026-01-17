«Люди тактичные»: Стало известно, как Анита Цой гуляет по Москве
Певица Анита Цой перечислила три вещи, которые помогают ей гулять незамеченной
Певица Анита Цой рассказала, как гуляет по Москве, не привлекая внимания. По словам артистки, для этого она использует кепку, очки и просторную толстовку.
В беседе с Общественной Службой Новостей Цой отметила, что любит прогулки по столице, но в обычном образе ей трудно остаться незамеченной. Она считает, что такой способ маскировки популярен и среди других российских знаменитостей.
«Люди, конечно, у нас сейчас очень тактичные, даже если узнают, то никто не бежит в истерике фотографироваться. Соблюдают личные границы, что радует. Но мне проще преобразиться, чтобы никто не узнал, потому что излишнее внимание — это не всегда то, что хочется», — сказала Анита.