Иван Ургант расплакался на церемонии прощания с Игорем Золотовицким
Телеведущий Иван Ургант посетил в Москве церемонию прощания с народным артистом России Игорем Золотовицким. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, где актёр долгие годы служил. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ургант пришёл в театр вместе с женой Натальей. Это первое его публичное появление в России за последние несколько лет. Во время церемонии Иван плакал.
Он подошёл к гробу с красными глазами, возложил цветы и задержался у него на несколько минут. После этого телеведущий подошёл к семье покойного. Он по очереди обнялся с сыновьями Золотовицкого, а затем поцеловал руку его супруге.
Семьи Ургантов и Золотовицких дружат много лет. Коллеги и друзья отмечают, что они часто общались семьями, вместе отмечали праздники и поддерживали тёплые отношения. Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.
Читайте также: