Близкие 70-летнего Николая Носкова раскрыли подробности его новых релизов

17 января 2026, 13:12

Николай Носков работает над новым материалом и анонсирует трибьют-шоу

Николай Носков (Фото: Instagram* @nikolaynoskov_official)

12 января заслуженному артисту России Николаю Носкову исполнилось 70 лет. При этом он продолжает работать над новым материалом. Супруга музыканта Марина и концертный исполнитель IVAN (Александр Иванов) сообщили, что скоро выйдет новая песня.





В беседе с «RT» жена музыканта рассказала, что Николай Иванович готовит к релизу целый альбом. Уже есть около семи готовых композиций, автор музыки к которым — сам Носков. По словам Марины, музыка для композитора — это форма жизни.

«Для Николая музыка — это не проект и не подготовка к дате. Это его естественное состояние. Он может проснуться ночью, что-то услышать внутри себя и сразу зафиксировать. Эти записи — как дневник, как поток мыслей. И сейчас, несмотря ни на что, этот поток не прекращается. Новые песни очень искренние, глубокие», — подчеркнула женщина.