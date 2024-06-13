Пианистка Андреева объяснила, зачем выступает в новых регионах РФ

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Пианистка и скрипачка, учредитель благотворительного фонда «Отечественное искусство» Мария Андреева поделилась, зачем ездит выступать в новые регионы России.
Она отметила, что выступает перед российскими бойцами, поскольку музыка действительно способна помочь.
До этого сообщалось, что Кемерово накануне отметило сразу два праздника – День России и своё 106-летие. Как передаёт «Сiбдепо», в этот день в городе состоялись культурно-развлекательные мероприятия для граждан всех возрастов, среди которых были воркауты, танцы, купания в бассейне. Вечером всех ждал красочный салют.
Ранее сообщалось, что порядка полусотни человек приняли участие во флешмобе «Нить России» в Каширском городском парке в Подмосковье.
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«Музыка – живая ткань. Живая музыка действует! Выступая за границей перед холеной публикой, я видела, как она замирает перед великими произведениями искусства. Но эта музыка не только для ублажения! Я много играла перед солдатами на фронте. Это музыка для жизни, для преображения человека и в конечном итоге победы над злом», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Андреева.
До этого сообщалось, что Кемерово накануне отметило сразу два праздника – День России и своё 106-летие. Как передаёт «Сiбдепо», в этот день в городе состоялись культурно-развлекательные мероприятия для граждан всех возрастов, среди которых были воркауты, танцы, купания в бассейне. Вечером всех ждал красочный салют.
Ранее сообщалось, что порядка полусотни человек приняли участие во флешмобе «Нить России» в Каширском городском парке в Подмосковье.
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Мелисса Тимофеева