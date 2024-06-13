В Кашире провели флешмоб «Нить России» в городском парке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«В День России мы организовали для наших гостей множество интересных мероприятий. Мы боялись, что дождь испортит наши планы, но погода не подвела! Поздравляем всех с праздником и ждём вас в нашем парке!», — поделилась директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.
Гостей парка угощали горячим ароматным чаем из больших самоваров, блинами, сладостями и баранками. Также желающие могли посостязаться в армрестлинге и принять участие в мастер-классе по плетению сетей.
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