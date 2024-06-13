Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье

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«15 июня концерты состоятся в городских округах Щёлково, Балашиха и реутов, а 16 числа в истре, Долгопрудном и Солнечногорске.Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри под руководством заслуженного артиста РФ и художественного руководителя проекта Егора Дружинина», — поделились в пресс-службе.
Гала-концертом и церемонией награждения участников пройдут в сентябре в Москве. Полную информацию о времени и месте проведении концертов можно найти на официальном сайте проекта.
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