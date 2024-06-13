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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье

13 июня 2024, 14:01
Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
15 и 16 июня в подмосковных парках состоятся завершающие концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

«15 июня концерты состоятся в городских округах Щёлково, Балашиха и реутов, а 16 числа в истре, Долгопрудном и Солнечногорске.Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри под руководством заслуженного артиста РФ и художественного руководителя проекта Егора Дружинина», — поделились в пресс-службе.



Гала-концертом и церемонией награждения участников пройдут в сентябре в Москве. Полную информацию о времени и месте проведении концертов можно найти на официальном сайте проекта.

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В Кашире провели флешмоб «Нить России» в городском парке
13 июня 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Порядка полусотни человек приняли участие во флешмобе «Нить России» в Каширском городском парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В Кашире городской парк стал главной площадкой для празднования Дня России. Весь день здесь проходили мастер-классы и соревнования.

«В День России мы организовали для наших гостей множество интересных мероприятий. Мы боялись, что дождь испортит наши планы, но погода не подвела! Поздравляем всех с праздником и ждём вас в нашем парке!», — поделилась директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Гостей парка угощали горячим ароматным чаем из больших самоваров, блинами, сладостями и баранками. Также желающие могли посостязаться в армрестлинге и принять участие в мастер-классе по плетению сетей.

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В Подмосковье состоится «Пушкинский театральный фестиваль – 2024»
13 июня 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

«Пушкинский театральный фестиваль – 2024» состоится в августе – сентябре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
11 июня в Москве были подведены итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2024 год. Среди победителей оказался и проект Пушкинского музыкально-драматического театра, который будет посвящён 225-летию А. С. Пушкина.

«Театральный фестиваль станет продолжением прошлогоднего фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», который также был организован при поддержке ПФКИ. В течение нескольких дней перед жителями округа выступали профессиональные театры Москвы и Подмосковья на сцене Летнего театра в городском парке», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности в конкурсе выиграли 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей.

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В Черноголовке проведут музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!»
13 июня 2024, 10:54

Фото: Виталий Дабри

Большой музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!» пройдет для жителей и гостей Черноголовки 17 августа. Об этом сообщил корреспондент.
Основной целью проекта является познакомить жителей и гостей города с саунд-системной культурой.

«В рамках мероприятия будет привезена уникальная звуковая установка, на которой селекторы ди-джеи будут играть с пластинок позитивную музыку в стиле регги и ска. А синг-джей МС подбодрит в микрофон и расскажет о происходящем празднике. Создал уникальную установку оператор саунд-системы Bolshedub инженер Пётр Сидоров из подмосковного города Лобня», — поделился автор и организатор проекта Виталий Дарби.

Праздник пройдет в пространстве под открытым небом «Арт-теплица». Кроме этого, проект реализуется в рамках ежегодного грантового конкурса «Меняем город к лучшему».

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В Подмосковье в прокат вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»
13 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья»

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» вышел на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья».
Полнометражный фильм был создан для широкой семейной аудитории к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что показ фильма в кинотеатрах таже доступен по «Пушкинской карте».

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Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
12 июня 2024, 18:50

Фото: администрация городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями отметил День России в парке Толстого. Мероприятие включало более 10 площадок: мастер-классы, выставки и концертную программу.
«Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — нашей Родиной. Вместе мы преодолеем любые вызовы», — сказал Волошин.
С поздравлениями также выступили депутат Мособлдумы Михаил Раев и протоиерей Артемий Гранкин.

Праздники прошли также в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и сквере имени Марии Рубцовой. Жителей ожидали командные состязания, турниры по пляжному волейболу и стритболу. В праздновании участвовали около пяти тысяч человек.

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Долголеты из Ивантеевки стали серебряными призерами конкурса «Танцуй Россия»
11 июня 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Танцевальная группа «Ассорти» клуба «Активное долголетие» из города Ивантеевки завоевала второе место в танцевальном конкурсе «Танцуй Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Танцевальный конкурс «Танцуй Россия» проводился в Наро-Фоминске среди клубов «Активное долголетие».

«Долголеты из Ивантеевки приняли участие во всех номинациях. Представили патриотический, эстрадный и народный танец. В итоге, именно эстрадный танец принес коллективу «Ассорти» серебряную медаль», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что для участников клуба «Активное долголетие» часто проводятся подобные мероприятия.

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В Павловском Посаде снимут продолжение «Волшебного платка»
11 июня 2024, 15:21

Фото: istockphoto / varunyu suriyachan

В Павловском Посаде снимут продолжение художественного фильма «Волшебный платок». Об этом сообщила пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
Творческая группа Телеканала «Радуга» запускает съемку нового детского фильма, который будет посвящен юбилею Павловского Посада.

«В этот раз вместе с юными павловопосадцами в съемках примут участие профессиональные артисты. Сюжет пока держится в секрете, известно только то, что главные герои совершат увлекательное путешествие, в котором у них появится уникальная возможность узнать много нового из истории Павловского Посада», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить,что в продолжении фильма также прозвучит ​прекрасная музыка, созданная талантливым композитором Денисом Тихоновым.

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В Павловском Посаде прошел фестиваль кузнечного искусства
11 июня 2024, 15:06

Фото: пресс-служба администрации Павловского-Посадского городского округа

18-й Международный фестиваль кузнечного искусства прошёл в деревне Бывалино Павловского Посада. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павловского-Посадского городского округа.
Международный кузнечный фестиваль — одно из самых ярких и уникальных событий в культурной жизни Павлово-Посадского округа.

«Важное место на фестивале занимает религиозная тематика. Праздник проходит рядом с Никитским Бывалинским женским монастырем. В рамках фестиваля верующие могут зайти в него поклониться мощам и посетить Божественную литургию. На большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали свое мастерство, а гости фестиваля смогли побольше узнать о специфике этого ремесла, приобрести уникальные кованые вещицы и чему-нибудь научиться», – рассказали в пресс-службе.

На фестиваль приехали ремесленники из Рязани, Елабуги, Перми, Сарова, Симферополя, Твери, Воронежа, Липецка, Пензы, Каспийска.

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​Фестиваль «Русский слог» объединил более 100 подмосковных поэтов
11 июня 2024, 14:30

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Более 10 тыс. человек побывали на первом фестивале современной поэзии «Русский слог», который проходил с 6 по 8 июня в 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Фестиваль стал продолжением празднования 225-летия Александра Пушкина. Он объединил более 100 современных поэтов и тысячи ценителей поэтического искусства. Художественные чтения и встречи с авторами стихов прошли на десятках городских площадок — в библиотеках, парках, скверах, и уличных кафе. Чтение стихов сопровождалось выступлениями музыкантов и танцоров, вернисажами и театральными перформансами», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что фестиваль открыл десятки новых имён молодых авторов, отобранных в ходе фестиваля экспертным советом. В топ-30 начинающих поэтов вошли авторы не только из Московской области, но и из других регионов России.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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