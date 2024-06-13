Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
«Театральный фестиваль станет продолжением прошлогоднего фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», который также был организован при поддержке ПФКИ. В течение нескольких дней перед жителями округа выступали профессиональные театры Москвы и Подмосковья на сцене Летнего театра в городском парке», — поделились в пресс-службе.
В общей сложности в конкурсе выиграли 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей.
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