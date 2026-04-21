Пилот захваченного террористами самолета и герой СССР Иван Кашин умер в 89 лет

Правительство Брянской области: герой СССР Иван Кашин умер в 89 лет

В возрасте 89 лет ушел из жизни легендарный летчик, Герой Советского Союза, Иван Кашин, который в 1973 году обезвредил террористов на борту пассажирского самолета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.





Иван Андреевич скончался 20 апреля. Чиновники назвали его мужественным и отважным человеком, патриотом и достойным гражданином России, подчеркнув, что таким его запомнят все, кто знал летчика.



Иван Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Воронежской области. В 1948 году его семья переехала в Елец. После окончания школы в 1955 году он поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, а затем служил в Управлении гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего его направили в Брянский объединенный авиаотряд.



В 1973 году, будучи командиром воздушного судна Як-40, Кашин проявил смелость и спас экипаж и пассажиров. Террористы попытались захватить самолет, но летчик успел подать сигнал бедствия и в сложных метеоусловиях совершил вынужденную посадку в Москве, где лайнер взяли штурмом, а преступников нейтрализовали.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое летное мастерство Ивану Кашину присвоили звание Героя Советского Союза. В последние годы ветеран активно занимался патриотическим воспитанием молодежи и участвовал в общественной жизни региона. Его имя носит кадетский корпус авиации в городе Дятьково.



Губернатор Александр Богомаз и кабмин области выразили глубокие соболезнования родным и близким. Прощание с Героем пройдет 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы.



