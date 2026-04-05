Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

05 апреля 2026, 19:55

Скончался глава предприятия — производителя ракет «Циркон» Александр Леонов

В подмосковном НПО машиностроения (разработчик ракет «Циркон») на 75-м году жизни скончался генеральный директор и генеральный конструктор Александр Леонов. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к предприятию.





Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975-м окончил МАИ и пришел в Центральное конструкторское бюро машиностроения (ныне — НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. В 2007 году возглавил предприятие.





«Александра Георгиевича не стало», — сказал собеседник агентства.



