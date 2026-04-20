Народный артист РФ Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург - Стамбул
Народный артист России Сергей Стадлер скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
Стадлер родился в Ленинграде 20 мая 1962 года. Он был выдающимся скрипачом, педагогом, художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижёром Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам музыканта, назвав его имя символом высочайшего исполнительского мастерства.
«Коренной петербуржец, с юных лет он посвятил жизнь музыке, окончил Санкт‑Петербургскую консерваторию. (...) Творческая биография Сергея Стадлера отмечена мировыми гастролями в самых известных концертных залах, крупными симфоническими проектами. Он внёс огромный вклад в культурную жизнь Санкт‑Петербурга, России и других стран», — добавил губернатор.По информации ТАСС, артист умер на борту самолёта, следовавшего рейсом «Санкт-Петербург — Стамбул». Ранее лайнер совершил экстренную посадку в Румынии. Врачи сделали все возможное для музыканта, которому стало плохо, но спасти его не удалось.
Председатель комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин уточнил, что семье Стадлера окажут всю необходимую поддержку. В настоящий момент решается вопрос о репатриации тела маэстро, о дате и месте прощания с музыкантом сведений пока нет.