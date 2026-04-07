Скончался легендарный румынский наставник и экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу
Известный румынский тренер и один из самых титулованных наставников в истории мирового футбола Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).
Карьера Луческу охватывает множество стран. В России он возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне-2016/17, взяв с ним бронзовые медали чемпионата РФ и Суперкубок страны. Он также руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана» и «Интер», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером». Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. Он покинул пост 2 апреля — незадолго до смерти.
«Сегодня наш футбол теряет не только блестящего тактика, но и наставника, провидца и национальный символ. (...) Мирча Луческу оставил после себя колоссальное наследие, которому трудно найти равное в истории этого вида спорта. Как игрок он был воплощением элегантности и интеллекта на поле, но его истинный гений проявился на тренерской скамье, — сообщили в пресс-службе FRF.Луческу ушёл из жизни на 81-м году. Причиной его смерти назвали осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой. В конце марта специалиста экстренно госпитализировали перед тренировкой сборной. Под присмотром врачей он перенёс сердечный приступ, затем Луческу перевели в реанимацию, а позже ввели в искусственную кому.
В память о погибшем наставнике матчи чемпионата Румынии начнутся с минуты молчания. FRF также приостановила на неопределённый срок процесс выбора нового главного тренера для сборной страны.
