Писателей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Литературные резиденции»

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Принять участие в конкурсном отборе проекта «Литературные резиденции» пригласили писателей из Московской области организаторы проекта — Ассоциация писателей и издателей России, сообщает пресс-служба АСПИР.
«Литературные резиденции» — проект, позволяющий создать комфортную среду для творчества. В августе этого года одна из литературных резиденций будет организована в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Там ждут авторов, работающих в жанре реализма. Резиденция будет посвящена культуре, природе и особенностям национальных республик России», — говорится в сообщении.Вторая резиденция откроется в Самаре, туда приедут авторы фэнтези и научной фантастики для читателей от 12 лет.
Подробные условия подачи заявок на участие в «Литературных резиденциях» размещены на сайте АСПИР. Резиденции будут проходить с 3 по 23 августа. Заявки принимаются до 30 июня.
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