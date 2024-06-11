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Писателей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Литературные резиденции»

11 июня 2024, 12:19
Фото: iStock/Alexeg84

Фото: iStock/Alexeg84

Принять участие в конкурсном отборе проекта «Литературные резиденции» пригласили писателей из Московской области организаторы проекта — Ассоциация писателей и издателей России, сообщает пресс-служба АСПИР.
«Литературные резиденции» — проект, позволяющий создать комфортную среду для творчества. В августе этого года одна из литературных резиденций будет организована в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Там ждут авторов, работающих в жанре реализма. Резиденция будет посвящена культуре, природе и особенностям национальных республик России», — говорится в сообщении.
Вторая резиденция откроется в Самаре, туда приедут авторы фэнтези и научной фантастики для читателей от 12 лет.



Подробные условия подачи заявок на участие в «Литературных резиденциях» размещены на сайте АСПИР. Резиденции будут проходить с 3 по 23 августа. Заявки принимаются до 30 июня.

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#культура
#литература
#конкурс
#россия
Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании «Культурная столица года»
11 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

В России проводится конкурс среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Конкурс проводится с целью знакомства жителей страны с различными знаковыми культурными городами.

« Город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», будет определен организационным комитетом конкурса 12 декабря 2024 года, на основании экспертной оценки, а также на основании результатов народного голосования на Платформе обратной связи.В голосовании принимают участие города Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск», — поделились в пресс-службе.

Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря 2024 года.

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг

3. Сделайте выбор и проголосуйте

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#конкурс
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#город
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Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей
11 июня 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. Об этом сообщает телеканал RT.
По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство.

«Конечно, мы заслуживаем того, что нам кричат в лицо: «русских нужно убивать, даже детей». Или как говорят украинцы: «хороший русский — мёртвый русский», — отметила Троянова*.
Ранее актриса обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране. В настоящее время она живёт во Франции.

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Концерты «Город танцует в парках» в эти выходные посмотрели 16 тыс. зрителей
10 июня 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Концерты проекта «Город танцует в парках» в минувшие выходные посетили свыше 16 тыс. человек. 8 и 9 июня танцевальные коллективы выступили в Электростали, Орехово-Зуеве, Ногинске, Дубне и Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В финальный этап фестиваля прошли танцевальный коллектив Art Project из Электростали, коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павлово-Посадского городского округа, дом танца «Наследие» из Орехово-Зуева, коллектив BABYLON из Богородского городского округа, коллектив уличного танца «Алмаз» из Талдома, танцевальная студия «Юна-Спорт» из Дубны, студия танца «Ассоль» из Сергиева Посади и коллектив DancePlace из Дмитровского городского округа», – говорится в сообщении.
В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Как напомнили в министерстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробности можно узнать на сайте.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#город танцует в парках
#лето в подмосковье
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#минкульттуризма мо
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Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» собрал более 10 тысяч человек
10 июня 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 10 тыс. зрителей побывали на первом литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который проходил с 7 по 9 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Большие Вязёмы. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы решили объединить под знаком Пушкина в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова два больших мероприятия – «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ». В усадьбе Большие Вязёмы три дня звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов. Фестиваль посетили более 10 тысяч человек. Отмечу замечательную тенденцию: поэзия снова становится модной. Поэты и чтецы собирают большие залы», – поделился впечатлениями министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
На фестивале прошли художественные чтения в исполнении известных актёров и поэтов, выступления у «Открытого микрофона» всех желающих, музыкальные, театральные и кинематографические программы.

Хедлайнерами фестиваля выступили народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков, актёры театра и кино Даниил Страхов, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄».

В день открытия фестиваля, 7 июня, состоялся моноспектакль Райкина «Самое любимое», в котором прозвучали стихи русских поэтов Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.

Специальным мероприятием стали премьерный показ художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна и мультимедийное световое шоу на фасаде главного усадебного дома.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#минкульт мо
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#московская область
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Выставка «Преображенная природа» откроется в Подмосковье
10 июня 2024, 17:37

Фото: istockphoto / AnnaStills

В Звенигороде откроется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу 25 июня в Звенигородском манеже.

«Здесь проект «Вокруг Левитана» увидело и оценило больше 26 тысяч человек. Надеюсь, что новая выставка «Преображенная природа», продолжающая совместную программу, также станет предметом внимания самой широкой аудитории, а творческое взаимодействие звенигородского музея с Русским музеем будет только укрепляться», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для посетителей выставки будет подготовлено более чем 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Посетить выставку все желающие смогут до ​12 января 2025 года.

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#подмосковье
#выставка
#природа
#проект
#город
#выставки
#звенигород
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Участники фестиваля «Город танцует в парках» выступят в Реутове 15 июня
10 июня 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Концерты второго сезона областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Реутове 15 июня в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«Лучшие команды нашего муниципалитета будут бороться за звание финалистов. После их выступлений зрителей ждут концертная программа в исполнении танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России», – рассказала начальник управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Анастасия Николаенко.
Вход на концерты будет свободным. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте городтанцует.рф и в группе﻿ фестиваля с соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Филиппа Науменко

Проект проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Подмосковье на выходных пройдут концерты «Город танцует в парках»
#культура
#город танцует в парках
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#лето в подмосковье
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Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции»
10 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto / shironosov

Руководитель проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская представила уникальную интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Интерактивная выставка объединяет в себе живописные образы и математические формулы, чтобы показать важность наших национальных экотрадиций для сохранения окружающей среды.

Зрители выставки смогут принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки.

«У каждого из нас есть уникальные способности и возможности, которые стоит развивать и использовать на благо себе и окружающих. Задания на интерактивной выставке «Национальные Экотрадиции» помогают проявить креативный потенциал для создания уникальных и оригинальных идей, а также инновационный потенциал для разработки новых продуктов, технологий или бизнес-моделей, и конечно творческий потенциал для самовыражения себя через искусство», — поделилась автор ежегодного проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская.

Также созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.

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#подмосковье
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В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»
10 июня 2024, 15:09

Фото: Мария Шматкова

Виктор Сухоруков, Иван Кокорин, Алексей Кравченко и другие знаменитые актёры и музыканты приняли участие в арт-пикнике в Больших Вязёмах. Об этом сообщил корреспондент.
Проект на открытом воздухе был посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

«Поэзия — это мы сами, это наши чувства, это смыслы, зачем мы живём, для чего мы живём. Ведь мы же нужны кому-то, кто-то из наших близких ждёт нас, а мы порой этого не видим и не замечаем. Поэтому для нас поэзия, как глоток души. Давайте сегодня поговорим душами, чувствами благодаря нашей поэзии», — поделился артист театра и кино Иван Кокорин.

Помимо основной программы для всех участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы по актерскому мастерству, умею вести себя на сцене и многие другие.

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#проект
#поэзия
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#а. с. пушкин
#фестиваль
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День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
10 июня 2024, 14:10

Фото: Istockphoto / Yury Karamanenko

В День России в трёх городах округа Пушкинский пройдут праздничные мероприятия. Они состоятся в городе Пушкино, в Красноармейске и в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все подробности представлены в афишах.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
«Приглашаю всех активно и патриотично провести 12 июня в кругу родных и близких!», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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