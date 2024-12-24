Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке Мира в Мытищах 25 декабря проведут торжественный сбор и передачу писем Деду Морозу из подмосковных парков в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В сборе примут участие 20 делегаций из разных муниципалитетов, в том числе из Зарайска, Серебряных прудов, Фрязина, Талдома, Орехово-Зуева и других. В 13 часов посетителей ждет церемония сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встреча с ним и Снегурочкой, развлекательная программа для всей семьи и чаепитие», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как напомнили в министерстве, в течение декабря в парках региона работают 116 почт и 59 резиденций зимнего волшебника. В последний месяц уходящего года 45 областных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отбор проходил в шести номинациях: за лучшие ёлку, резиденцию и приёмную, почту Деда Мороза, фотозону, зону фуд-корта, а также входную группу в парк.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Мероприятие организовано при поддержке Московской областной дирекции по развитию парков.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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