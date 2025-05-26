«Плакала»: Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет

Алиса Фрейндлих и Хибла Герзмава (Фото: Инстаграм* @hiblagerzmava)
90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на концерте оперной певицы Хиблы Герзмава.
После окончания выступления Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.
Под роликом, который опубликовала Герзмава в своем блоге, оперная певица высказала свое уважение Алисе Бруновне.
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«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: "Эх, дороги, пыль да туман". Пела и плакала», — вспомнила артистка.
Под роликом, который опубликовала Герзмава в своем блоге, оперная певица высказала свое уважение Алисе Бруновне.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова