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«Плакала»: Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет

90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет
Алиса Фрейндлих и Хибла Герзмава (Фото: Инстаграм* @hiblagerzmava)

Алиса Фрейндлих и Хибла Герзмава (Фото: Инстаграм* @hiblagerzmava)

90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на концерте оперной певицы Хиблы Герзмава.
После окончания выступления Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.

«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: "Эх, дороги, пыль да туман". Пела и плакала», — вспомнила артистка.

Под роликом, который опубликовала Герзмава в своем блоге, оперная певица высказала свое уважение Алисе Бруновне.

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Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни
26 мая 2025, 11:16

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма "Черный океан")

На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.
Первая роль Галкина датирована 1987 годом в киноленте «Залив счастья», а всего в карьере артиста шесть проектов с учетом «Черного океана». Как пишет aif.ru, мужчина много лет прослужил в Приморском театре молодежи.

Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.

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Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить
Актеру сериала «Склифосовский» Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом
26 мая 2025, 09:38

Константин Юшкевич (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актеру сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
55-летнего артиста мучили боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. По этой причине Юшкевич хромал и ходил с костылями.

Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.

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Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
25 мая 2025, 21:46

Геннадий Третьяков (Фото: кадр из сериала «Семейный детектив»)

Скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. О его кончине сообщил портал «Кино-театр».
Отмечалось, что артисту было 83 года. Что стало причиной кончины Третьякова, еще не известно. Актер ушел из жизни 24 мая.

Геннадий Третьяков появился на свет в 1941 году. Артист учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он перевоплотился во многих персонажей.

Огромному числу зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».

Ранее сообщалось, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.

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Скончался актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев
25 мая 2025, 19:24

Фото: iStock/ Diy13

24 мая советский и российский артист театра и кино Лев Бобышев скончался на 85-м году жизни. Это следует из публикации на сайте Московского театра кукол.
«Московский театр кукол приносит искренние соболезнования родным и близким Льва Николаевича. Скорбим вместе с вами», — отмечалось в сообщении.

Причина кончины, место и дата прощания не раскрывались.

Лев появился на свет в феврале 1941 года. В возрасте 26 лет он окончил студию при Московском театре кукол, а в 32 года выпустился из ГИТИСа.

Бобышев трудился в театрах «Жаворонок» и МТК, а после 1980-х появился на экранах. Публика знала актера по картинам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».

В 2000 году он Лев Бобрышев звание заслуженного артиста РФ.

Ранее сообщилась, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли.

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#смерть
#актёр
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Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
25 мая 2025, 14:30

Фото: iStock/ jorgeantonio

Умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли, сообщил сайт Deadline. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса».
Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.

С юного возраста мужчина трудился декоратором на киностудии. В 23 года он участвовал в своем первом громком проекте — втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью».

Картины, над которыми работал Лесли, удостоились высшей награды в мире кинематографа — «Оскар». Так, «Звездных войны» получили премии в категории «Лучшие декорации». Второй «Оскар» художник-постановщик завевал за проект «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Ранее сообщалось, что на 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича.

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