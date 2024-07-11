Представители Подмосковья взяли четыре номинации в лонг-листе «Звезды театрала»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Четыре представителя Московской области попали в лонг-лист премии «Звезда театрала». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» в топ-10 вошёл спектакль «Вий. Три ночи» режиссёра Артема Бибилюрова. Он был поставлен Ивантеевским музыкально-драматическим театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алёна Романова вошла в номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тётя» в постановке Бориса Урецкого.
В номинацию «Лучший любительский театр» включены детская театральная студия «Гримёрка», работающая при доме культуры «Пушкино», и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.
Премия «Звезда театрала» – одна из самых популярных в России. Это единственная наградой в сфере театрального искусства со статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии. А в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.
В этом году «Звезда театрала» будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысяч заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов из лонг-листа, которое продлится до 31 августа.
В итоге из 10 претендентов в каждой номинации будут отобраны три. Осенью зрители выберут лучших. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.
Проголосовать за номинантов из Подмосковья можно на сайте премии.
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Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алёна Романова вошла в номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тётя» в постановке Бориса Урецкого.
В номинацию «Лучший любительский театр» включены детская театральная студия «Гримёрка», работающая при доме культуры «Пушкино», и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.
Премия «Звезда театрала» – одна из самых популярных в России. Это единственная наградой в сфере театрального искусства со статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии. А в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.
В этом году «Звезда театрала» будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысяч заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов из лонг-листа, которое продлится до 31 августа.
В итоге из 10 претендентов в каждой номинации будут отобраны три. Осенью зрители выберут лучших. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.
Проголосовать за номинантов из Подмосковья можно на сайте премии.
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Лора Луганская