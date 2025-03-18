Площадкой фестиваля «Карта мира – Россия» станет парк «Кузьминки-Люблино»

Фото: сайт sokolrus.com
В Московской области, как и по всей стране, с 12 по 22 июня 2025 года пройдут мероприятия фестиваля Всемирного общества «Карта мира». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социальных и культурных программ «Сокол».
Площадкой фестиваля «Карта мира – Россия» 12 июня в этом году станет Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».
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«Ежегодно 12 июня отмечается День России, который является символом национального единения, свободы, мира и согласия всех жителей государства. На фестивальных площадках «Карта мира – Россия» будут представлены выставочные экспозиции, отражающие разнообразие культурных традиций и обычаев народов России. Для детей подготовлена развлекательная программа «Волшебная карта мира» с участием артистов театра и цирка», – говорится в сообщении.Заявки на участие фестиваля принимаются до 25 апреля на сайте.
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Лора Луганская