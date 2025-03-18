Подмосковье вошло в топ-3 лидеров финалистов Национальной премии «Наш вклад»

Фото: сайт нашвклад.рф
179 социальных реализованных в Московской области инициатив вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов премии – АНО «Национальные приоритеты».
«Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Финалистам присваивается статус «Партнёр национальных проектов России».
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«Всего на участие в премии поступило 759 заявок из 89 регионов. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. В топ-5 регионов по числу реализованных проектов входят Москва (226), Санкт-Петербург (182), Московская область (179), Красноярский край (175) и Свердловская область (169)», – отметили организаторы.7 марта в Координационном центре правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте.
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Лора Луганская