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Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс наставников «Быть, а не казаться»

Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс «Быть, а не казаться»
Фото: сайт бытьнаставником.рф

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи проводит в этом году Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие наставничества. Для участия приглашаются граждане России в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на платформе до 20 апреля. Там же можно узнать критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов», – говорится в сообщении.
По итогам конкурсных испытаний определят 100 победителей в таких номинациях, как «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и внеконкурсной номинации «Заслуженный наставник». Они примут участие в значимых мероприятиях социальной сферы, в том числе смогут реализовать собственные проекты.

Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».

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#конкурс
#патриотизм
#общество знание
Жители Московской области могут стать участниками проекта «Хорошие новости»
18 марта 2025, 17:10

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата России запустили федеральный проект «Хорошие новости». Об этом рассказали в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов. Присоединиться к нему может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости».

Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности. Она поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в соцсетях.
«Большинство россиян читают новости ежедневно, а почти половина из них проверяют новостную ленту несколько раз в сутки. Однако не все могут критически оценивать информацию, отличить реальный инфоповод от фейка. Мы запускаем проект, который станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения – тех, кто создаёт позитивный и полезный для общества контент», – сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении, освещая достижения россиян в науке и технологиях, медицине, волонтёрстве, культуре, спорте, экологии. Другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию о новых разработках российских учёных, строительстве объектов инфраструктуры, масштабных социальных инициативах, достижениях страны и соотечественников.

В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.

По итогам обучения самые активные участники смогут попасть на стажировки в крупные компании, поучаствовать в федеральных мероприятиях, пройти образовательные курсы, поработать с наставниками.
«В проекте уже зарегистрировались более 65 тыс. пользователей. Они совершили свыше 440 тыс. действий по заданиям в приложении, внося реальный вклад в развитие регионов. На базе президентской платформы мы создаём экосистему с образовательным, практическим и продюсерским треками для развития компетенций лидеров мнений», – сказал руководитель проекта «Хорошие новости» Всеволод Селин.
В ближайшее время в мобильном приложении «Хорошие новости» появится детальная информация о новых возможностях для пользователей. Помимо этого, будет запущен первый образовательный марафон.

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В торговом центре Шатуры провели тренировочную эвакуацию на случай пожара
18 марта 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В одном из торговых центров Шатуры прошла тренировочная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Согласно легенде, в магазине крупного ТЦ произошёл пожар. Охранники за считанные минуты вывели из здания сотрудников и посетителей. Место происшествия оперативно покинули более 50 человек. В это время в торговый центр прибыли пожарные.
«Подобные тренировки проводятся, чтобы оценить работоспособность системы пожарной защиты объекта, отработать действия персонала и посетителей в случае какой-то нештатной ситуации, а нашим сотрудникам пожарно-спасательного подразделения – ещё раз изучить объект», – рассказал главный государственный инспектор Шатуры по пожарному надзору Виталий Котлов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Тренировке в Шатуре специалисты дали оценку «хорошо». Такие же учения на объектах с массовым пребыванием людей 18 марта прошли по всей Московской области.

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Специалисты по аутизму соберутся на конференцию «ЛюдиКакЛюди» в Раменском
18 марта 2025, 16:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменской центральной библиотеке 30 марта состоится конференция «ЛюдиКакЛюди». Он будет проводиться в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме, сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«Актуальность проблемы аутизма в мире всё больше возрастает. Число людей, страдающих этим расстройством, неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Поэтому проводить подобные конференции очень важно для современного общества», – отметили в пресс-службе.
На конференции выступит невролог-эпилептолог, прихоневролог, специалист по развитию Денис Романенко. Он расскажет о критериях диагностики и медикаментозном сопровождении детей с РАС. Семейный психолог, специалист в области прикладного анализа поведения, основатель адаптивного развивающего пространства в городе Жуковский Наталия Мозжухина покажет разработанный ею индивидуальный план развития ребёнка.

В конференции примут участие и другие профильные специалисты.

Мероприятие начнется в полдень. Оно пройдёт по адресу: Раменское, ул. Рабочая, 4-А.

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#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
#психолог
#аутизм
#конференция
#библиотека
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В парках Каширы подготовили разнообразную программу на эту неделю
18 марта 2025, 16:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, привлекающие жителей и гостей округа. Сотрудники парков разработали системное расписание, включающее разнообразные активности для всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Это отличная возможность для семейного отдыха, творчества и общения.

«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждёт всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.

Афиша мероприятий с 17 по 23 марта представлена в городских парках Каширы.

Подробная информация и запись на мастер-классы доступны в телеграм-канале парка. Полную афишу мероприятий округа можно посмотреть в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Мероприятия могут быть отменены в случае неблагоприятных погодных условий. Возрастное ограничение: 0 .

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В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом
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#афиша
#культура
#кашира
#подмосковье
#парки
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В Подмосковье с начала марта произошло три ДТП с дикими животными
18 марта 2025, 14:45

Фото: iStock / Christian Svensson

С 1 марта на подмосковных дорогах произошло три ДТП, в результате которых погибли три диких животных.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Жертвами аварий стали два лося и кабан. Происшествия зафиксированы на дорогах Павлово-Посадского, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов. Во всех случаях водители не пострадали. А после столкновения с лосем на автодороге А-108 в Павловском Посаде автомобиль скрылся с места ДТП, что является отягчающим обстоятельством», – рассказал Агулов.
Как отметили в Комлесхозе региона, встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Водители, виновные в гибели животных, обязаны уплатить в качестве компенсации причинённого государству экологического вреда за лося 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., за кабана – 30 тыс. рублей.

При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания, а в случае отсутствия полиса взыскивается с владельца транспортного средства.

В ведомстве уточнили, что крупные копытные по закону относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Места появления диких животных на дорогах обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу оленей, коз, лосей или медведей. На треугольных знаках белого цвета с красной окантовкой изображён силуэт оленя. Увидев такой знак, автомобилист должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть зверя.

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