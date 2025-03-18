Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс наставников «Быть, а не казаться»

Фото: сайт бытьнаставником.рф
Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи проводит в этом году Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие наставничества. Для участия приглашаются граждане России в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на платформе до 20 апреля. Там же можно узнать критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов», – говорится в сообщении.По итогам конкурсных испытаний определят 100 победителей в таких номинациях, как «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и внеконкурсной номинации «Заслуженный наставник». Они примут участие в значимых мероприятиях социальной сферы, в том числе смогут реализовать собственные проекты.
Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».
Читайте также:
Жители Московской области могут стать участниками проекта «Хорошие новости»
Подмосковье вошло в топ-3 лидеров финалистов Национальной премии «Наш вклад»
Подмосковье поборется за премию «Парки России 2025»
Лора Луганская