Жители Московской области могут стать участниками проекта «Хорошие новости»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата России запустили федеральный проект «Хорошие новости». Об этом рассказали в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов. Присоединиться к нему может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости».
Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности. Она поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в соцсетях.
В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.
По итогам обучения самые активные участники смогут попасть на стажировки в крупные компании, поучаствовать в федеральных мероприятиях, пройти образовательные курсы, поработать с наставниками.
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Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности. Она поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в соцсетях.
«Большинство россиян читают новости ежедневно, а почти половина из них проверяют новостную ленту несколько раз в сутки. Однако не все могут критически оценивать информацию, отличить реальный инфоповод от фейка. Мы запускаем проект, который станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения – тех, кто создаёт позитивный и полезный для общества контент», – сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении, освещая достижения россиян в науке и технологиях, медицине, волонтёрстве, культуре, спорте, экологии. Другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию о новых разработках российских учёных, строительстве объектов инфраструктуры, масштабных социальных инициативах, достижениях страны и соотечественников.
В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.
По итогам обучения самые активные участники смогут попасть на стажировки в крупные компании, поучаствовать в федеральных мероприятиях, пройти образовательные курсы, поработать с наставниками.
«В проекте уже зарегистрировались более 65 тыс. пользователей. Они совершили свыше 440 тыс. действий по заданиям в приложении, внося реальный вклад в развитие регионов. На базе президентской платформы мы создаём экосистему с образовательным, практическим и продюсерским треками для развития компетенций лидеров мнений», – сказал руководитель проекта «Хорошие новости» Всеволод Селин.В ближайшее время в мобильном приложении «Хорошие новости» появится детальная информация о новых возможностях для пользователей. Помимо этого, будет запущен первый образовательный марафон.
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Лора Луганская