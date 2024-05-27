На выходных фестиваль «Город танцует в парках» посетили 15 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Порядка 15 тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За два дня на мероприятиях фестиваля побывали около 15 тысяч человек, а в конкурсной программе приняли участие 892 человека.
Больше всего зрителей было парках городских округов Зарайск, Королёв, Раменское и Кашира.
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«На выходных финалистами стали школа интеллектуального танца Palette из Пушкино, танцевальный коллектив L.I.D. Fam из Королёва, танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» из Раменского , театр танца «Те самые» из Каширы, образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» из Зарайска, танцевальный коллектив Voltage из Луховиц, образцовая детская хореографическая студия «Сильфида» и студия современного и уличного танца Marvel из Серпухова» — отметили в министерстве.
Больше всего зрителей было парках городских округов Зарайск, Королёв, Раменское и Кашира.
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Мира Полтева