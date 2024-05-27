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На выходных фестиваль «Город танцует в парках» посетили 15 тысяч человек

27 мая 2024, 15:29
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Порядка 15 тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За два дня на мероприятиях фестиваля побывали около 15 тысяч человек, а в конкурсной программе приняли участие 892 человека.

«На выходных финалистами стали школа интеллектуального танца Palette из Пушкино, танцевальный коллектив L.I.D. Fam из Королёва, танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» из Раменского , театр танца «Те самые» из Каширы, образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» из Зарайска, танцевальный коллектив Voltage из Луховиц, образцовая детская хореографическая студия «Сильфида» и студия современного и уличного танца Marvel из Серпухова» — отметили в министерстве.



Больше всего зрителей было парках городских округов Зарайск, Королёв, Раменское и Кашира.

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В Подмосковье отремонтируют порядка 50 км дорог к детским лагерям
27 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Больше 50 км покрытия отремонтируют на дорогах к детским лагерям Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожное покрытие обновят в Поведники ул. Санаторной, которая ведёт сразу к трём лагерям. В Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, которое ведет к лагерю «Купавна».В Одинцовском округе комфортный проезд будет сделан к лагерю «Радуга» в д. Пронское и пансионату «Университетский» в д. Волково.

Полный перечень дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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Глава АИДТ Ветров предложил ввести в школах игры в вышибалы
27 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/matimix

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой дополнить школьные уроки физкультуры играми в городки и вышибалы.
Такие игры, по его словам, также могут развить здоровый спортивный азарт и чувство товарищества в школьниках.

«Прошу рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

В то же время отмечается, что в Москве ко Дню защиты детей состоится фестиваль киберспорта.

«Главная цель фестиваля – улучшить взаимопонимание родителей и детей, увлеченных киберспортом, а также популяризовать спорт XXI века среди молодого поколения. Для этого команда ФКС Москвы подготовила обширную программу. В музее ИТ посетители смогут ознакомиться с ретроконсолями разных времен и попробовать себя в играх прошлого», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федерации компьютерного спорта (ФКС) столицы.

Ранее сообщалось, что учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор».

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«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
Генерал Попов с улыбкой принял повторный отказ освободить его из СИЗО
27 мая 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В понедельник, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд повторно отказался менять меру пресечения для арестованного бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и выпустить его из СИЗО под домашний арест. Попов принял решение суда с улыбкой. Кадры публикует Shot.
Заседание прошло в закрытом режиме, при этом Попов был в зале суда без наручников. СМИ удалось заснять генерала после оглашения решения суда. На кадрах он сидел за стеклом, улыбался и поднимал руку, зажатую в кулак.


Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствовали о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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Адвокат раскрыл, как возместить ущерб за сгоревший на стоянке автомобиль
Юрист Мельников объяснил, кто несёт ответственность за сгоревшее на стоянке авто
27 мая 2024, 13:54

Фото: iStock/Eduard Figueres

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. В МЧС пояснили, что пожарные локализовали возгорание на площади 105 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юрист Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что делать автовладельцу, если его машина сгорела на штрафстоянке.

«В первую очередь нужно выяснить, должным ли образом было обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. Здесь важно всё зафиксировать. Лучше приехать, самостоятельно пройтись ножками, пофотографировать всё по максимуму. Пусть у вас будут личные фотографии на всякий случай», — сказал эксперт.

Дальше, по словам специалиста, нужно обратиться к профильным экспертам, которые дадут правовую оценку: скажут, соблюдались или нет правила и нормативы безопасности. Если не соблюдались, то можно обращаться в суд.

«Нужно получить техническую экспертизу, при этом уведомить об экспертизе собственников автостоянки, чтобы в суде приняли заключение. И идти в суд. У всех служб будут свои схемы проверки: у полиции, у пожарной инспекции и так далее», — сообщил юрист.

Собеседник отметил, что в случае поджога ответственность будет нести тот, кто его совершил, а в случае случайного возгорания ответственность за случившееся определит суд.

Иван Мельников рассказал, кто и как будет выплачивать компенсацию за испорченный автомобиль.

«Бывает, что машина застрахована от таких ситуаций, тогда нужно обратиться в страховую компанию. А в общем, человек должен сделать экспертизу стоимости транспортного средства, потом подать претензию, в которой просит компенсировать средства за испорченное имущество. Еще есть дополнительная возможность возмещения разных расходов: например, на время, пока идут суды, вы взяли авто в аренду, и вам эту аренду по-хорошему должны компенсировать. Это если вам откажут в досудебном урегулировании», — сказал эксперт.

Адвокат уточнил, что в любом случае принимать решение будет суд, ориентируясь на все показания и экспертизы всех служб.

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В Красногорске проведут комплексное благоустройство дворовых территорий
27 мая 2024, 13:46

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Пять дворовых территорий комплексно благоустроят в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В городском округе Красногорск стартовали работы по комплексному благоустройству территорий.

«Обновление затронут дворы в деревне Путилково у домов 14 и 15, на ул. Георгия Димитрова, ул. Железнодорожная у домов 23, 24. Также благоустройство пройдет в поселке Мечниково у д.22, Павшинский бульвар, д.24, 26, 29 и в поселке Нахабино, ул. Молодежная, д.10», — подчеркнули в пресс-службе.

На сегодняшний день уже провели замену асфальтового покрытия и приступили к обустройство пешеходной инфраструктуры и парковок.Кроме того, во дворах проведут озеленение и установят камеры системы «Безопасный регион».

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Электронную услугу для подмосковных застройщиков дополнили сервисами предпроверки
27 мая 2024, 13:37

Фото: Фотобанк МО

Оперативно оформить разрешения на капитальное строительство в Московской области теперь помогут умные сервисы. На подмосковном портале госуслуг сервисами предпроверки усилили услугу для застройщиков, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Оформление разрешений на капитальное строительство очень востребовано у представителей бизнеса. С начала года ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки. По кадастровому номеру и УИН можно будет проверить участок по ряду параметров. Это сократит количество отказов в предоставлении услуги», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник
Перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Для оформления можно воспользоваться онлайн-услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на региональном портале. Эту услугу и дополнили сервисами предпроверки. Если не будет найдено ограничений, пользователь сможет дальше заполнять онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – до пяти рабочих дней.

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В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
27 мая 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Более трех тысяч домовладений Коломны получили газ по программе Президента «Социальная газификация». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В городском округе Коломна в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицированы.

«Мособлгаз» построил более 4 тысяч километров новых газопроводов, догазифицировал 3105 населенных пунктов, что позволяет подключить к газу более 130 тысяч домов Подмосковья. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений, выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В первую очередь газ проводят жителям, имеющим право на льготные условия газификации.

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Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков
27 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках
Как сообщает РИА Новости, кроме наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры.

Физические лица могут быть оштрафованы на 2-4 тыс. рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом административного правонарушения. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции либо административным приостановлением деятельности на три месяца.

За повторную пропаганду наркотиков в интернете будет налагаться штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов. Суд также может назначить исправительные работы на срок до двух лет. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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В Истринском лесничестве прошла экологическая акция «Удивительный лес»
27 мая 2024, 13:05

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Истринском лесничестве будет расти еще один «Удивительный лес» из 6 400 елей. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Акция проводилась в округе в одиннадцатый раз.

«Комитет лесного хозяйства поддерживает благотворительные акции, направленные на сохранение и преумножение лесов Подмосковья. В этом году мы снова подготовили под посадку 6 400 сеянцев ели лесную площадку площадью 1,6 га, привезли сам посадочный материал и необходимый инвентарь. Наши специалисты из Истринского лесничества провели для участников инструктаж по технике посадки и помогали сажать «Удивительный лес», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Для участников акции были организованы выступления артистов на сцене и полевая кухня.

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