В Котельниках откроется интерактивный музей «Город роботов»

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Образовательный интерактивный музей прорывных технологий «Город роботов» откроется на территории торгового центра «Мега Белая Дача» в Котельниках 26 сентября и проработает там больше восьми недель — до 17 ноября включительно, сообщает пресс-служба музея.
«В «Городе роботов» дети в интерактивном формате могут познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты и убедиться в том, что отечественные роботы — лучшие в мире», — говорится в сообщении.Музей разделён на несколько тематических блоков-кварталов, включая «Лабораторию учёного», где ребята смогут познакомиться с новейшими технологиями, «Киностудию», где можно снятся в видео о высадке на Луну планетохода и пообщаться с роботом-аниматроником, «Дом будущего», в котором установлено зеркало, измеряющее уровень счастья, и пр.
Подробная информация о «Городе роботов» размещена на сайте музея.
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