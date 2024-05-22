Под Талдомом пройдёт юбилейный совиный фестиваль

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
25 мая в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе проведут X «Совиный фест». Цель фестиваля – сохранение сов и мест их обитания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей проведут экскурсии в сопровождении орнитологов. Гости смогут увидеть совиное гнездо с птенцами, послушать лекции о совах заказника «Журавлиная родина». Также они узнают об особенностях сохранения птиц в дикой природе и ухода за ними в домашних условиях. На мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему. Состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа», – уточнили в ведомстве.Программа начнётся в 11:30. Вход свободный, но по предварительной записи. Все подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.
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Лора Луганская