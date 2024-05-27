Под Волоколамском провели певческий фестиваль к 225-летию Пушкина

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В селе Ярополец Волоколамского городского округа прошёл певческий фестиваль, посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К этому событию московский композитор Антон Висков создал произведение на пушкинские стихи «Памятник поэту». Его исполнил большой хор, разместившийся перед колоннадой главного дома-усадьбы.
В нём отмечается, что зрители тепло встретили выступавших на вечере камерной вокально-хоровой музыки и благотворительном концерте духовной музыки.
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«С успехом выступили вокально-хоровые коллективы и солисты, приехавшие из разных городов. Среди них – Женский камерный хор Cantilena храма Святителя Петра митрополита Московского из Санкт-Петербурга; Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность» из Люберец; хор Российской академии художеств из Москвы и другие участники», – говорится в сообщении.
В нём отмечается, что зрители тепло встретили выступавших на вечере камерной вокально-хоровой музыки и благотворительном концерте духовной музыки.
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Лора Луганская