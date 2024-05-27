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Под Волоколамском провели певческий фестиваль к 225-летию Пушкина

27 мая 2024, 13:21
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

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В селе Ярополец Волоколамского городского округа прошёл певческий фестиваль, посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К этому событию московский композитор Антон Висков создал произведение на пушкинские стихи «Памятник поэту». Его исполнил большой хор, разместившийся перед колоннадой главного дома-усадьбы.
«С успехом выступили вокально-хоровые коллективы и солисты, приехавшие из разных городов. Среди них – Женский камерный хор Cantilena храма Святителя Петра митрополита Московского из Санкт-Петербурга; Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность» из Люберец; хор Российской академии художеств из Москвы и другие участники», – говорится в сообщении.


В нём отмечается, что зрители тепло встретили выступавших на вечере камерной вокально-хоровой музыки и благотворительном концерте духовной музыки.

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#певец
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#московская область
#подмосковье
В Москве прошла премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик»
27 мая 2024, 12:11

Фото: Рустем Давыдов

В Москве состоялась премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» при поддержке губернатора Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
В Московском губернском театре под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошла московская премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик».

«Социокультурный и историко-патриотический проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Эти животные спасли жителей города от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием», — подчеркнул корреспондент.

Первыми зрителями постановки в Москве стали свыше 700 школьников, кадетов, воспитанников детских домов, детей участников СВО и многодетные семьи.

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#история
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#семьи
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#андрей воробьёв
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Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»
27 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в Центре культуры и искусств города Электроугли.

В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.

«Танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и Приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения», — отметили в министерстве.

Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.

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Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске
25 мая 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Дни города пройдут 24-го августа в Павловском Посаде и Электрогорске. 25-го апреля 78 лет исполнилось городу Электрогорск, а 2-го июня город Павловский Посад будет отмечать 180-летие со дня основания.

«В связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле», было принято решение перенести празднование Дней городов на август, а именно. 24-го августа жители и гости Павлово-Посадского городского округа отметят День города Электрогорск», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, 31 августа все жители и гости округа смогут посетить празднование юбилея города Павловский Посад.

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Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках
24 мая 2024, 22:57

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО

Жители Московской области теперь могут найти и заказать книги в библиотеках региона в режиме онлайн. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Узнать о наличии издания и услугах областных учреждений удалённо можно на портале «Библиотеки Подмосковья». В преддверии каникул там появился раздел «Летнее чтение», где созданы литературные подборки для школьников 1-11 классов», – говорится в сообщении.
Для доступа к порталу нужно зарегистрироваться с использованием логина и пароля от учётной записи на портале госуслуги. Затем следует получить электронный читательский билет в виде электронного бейджа в мобильном приложении «МОё ПОДМОСКОВЬЕ», социальной карты или карты «Стрелка».

Сообщается, что адреса библиотек и пунктов выдачи книг можно найти на интерактивной карте.

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В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн
24 мая 2024, 22:22

Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki

В Подмосковье запустили онлайн-сервис аренды помещений в учреждениях культуры. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Выбрать площадку для мероприятия, например, выставки или мастер-класса, теперь можно онлайн по ссылке. Нужно оставить там заявку, и сотрудники учреждения свяжутся для уточнения деталей. В карточке каждого объекта содержатся адрес, описание и фото помещения, режим работы, контакты, а также функция «Проложить маршрут», с помощью которой можно выбрать оптимальный путь до места», – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего сервис «МОё. Пространство» объединяет более 600 локаций.

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#мероприятия
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#онлайн
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#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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«Забег Петров Первых» состоится в Петербурге
24 мая 2024, 20:59

В Санкт-Петербурге пройдёт костюмированный флешмоб «Забег Петров Первых», который станет частью благотворительного забега «Бегом с Дневником».
Отмечается, что сам забег приурочен ко Дню города.

В «Забеге Петров» примут участие более 100 человек, дистанция составит 352 м.

«В прошлом году я бежала с сыном Игорем, он профессиональный легкоатлет, ему 15 лет. В этом году к нам присоединится моя младшая дочь Маргарита, которой 11 лет. Придём, как обычно, пораньше, чтобы успеть пообщаться с горожанами и сфотографироваться со всеми желающими», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» петербурженка Светлана.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники Российского этнографического музея (РЭМ).

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В Московской области проведут общеобластное мероприятие «Ярко в парках»

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#спорт
#культура
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В столице состоится ежегодный Московский мотофестиваль
24 мая 2024, 18:07

Фото: iStock/suman bhaumik

Ежегодный Московский мотофестиваль пройдёт 26 мая.
Во время мероприятия в городе будет временно закрыто движение транспорта на внешней стороне Садового кольца, а также на ряде улиц.

«Ежегодно мы проводим масштабные мотофестивали в честь открытия и закрытия мотосезона. Такие мероприятия напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. В столице уже более 105 тысяч мотоциклистов, с 2010 года их количество выросло более чем в 2 раза. Продолжаем повышать безопасность движения транспорта», — приводит «Вечерняя Москва» слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В то же время сообщается, что активисты экодвижения «Мусора.Больше.Нет» проводят акцию «Шарик вместо шарика». Суть её заключается в призывах к школьникам отказаться от запуска на выпускных балах воздушных шариков из-за угрозы загрязнения природы, а также смертельной опасности для птиц.

«Основной материал, из которого делают воздушные шары, — искусственный латекс. Он разлагается в природе до ста лет. Сдувшиеся шарики падают на землю или в воду, где ими могут «полакомиться» животные или птицы. Некоторые птицы утаскивают шары, чтобы укрепить ими гнезда. Были случаи, когда птенцы запутывались в фольгированных веревочках и погибали», — пояснила в беседе с RuNews24 президент экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков. Все желающие смогут посетить мастер-класс по рисованию и принять участие в ярком флешмобе. Подробнее о мероприятии в подмосковном парке читайте в материале «Радио 1».

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#безопасность
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#воздушные шары
#мероприятия
#активисты
#экология
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Любимова заявила о работе в России над фильмами об СВО
24 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Министр культуры России Ольга Любимова отметила работу ведомства в направлении создания фильмов, посвящённых специальной военной операции на Украине для героизации её ветеранов.
Она добавила, что такие фильмы будут носить патриотическую направленность, на которую в нашем обществе сейчас большой спрос.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — прокомментировала в беседе с RT Любимова.

Ранее Ольга Любимова говорила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.

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#кино
#культура
#министр
#спецоперация
#фильм
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Любимова заявила о важных направлениях работы в Новороссии и Донбассе
24 мая 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Министр культуры России Ольга Любимова заявила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. Сегодня их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — добавила в беседе с RT Любимова.

А в Москве с 8 по 11 августа состоится IV Международный кинофестиваль «Форма жизни». Мероприятие будет посвящено теме защиты окружающей среды.

«В столице с 8 по 11 августа пройдет IV Международный кинофестиваль «Форма жизни», организованный Киностудией имени Горького при поддержке департамента культуры Москвы и правительства города. Конкурс на участие уже открыт, он продлится до 20 июля», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы продюсерского центра Киностудии им. Горького.

Ранее сообщалось, что в Московской области к 22 июня и 3 сентября пройдут показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне.

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#кино культура
#россия
#регионы
#донбасс
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