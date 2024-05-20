Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по дрон-рейсингу в Волоколамске

Фото: телеграм-канал Натальи Козловой
В Волоколамске провели первые соревнования по дрон-рейсингу. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Вместе с участниками – школьниками и студентами образовательных учреждений округа окунулись в атмосферу захватывающих гонок. Ребята соревновались в умении быстро и ловко управлять дронами на специально подготовленной трассе. Уверена, что такие соревнования станут хорошей традицией в нашем округе. Спасибо всем за участие», – написала Козлова в своём телеграм-канале.Она добавила, что по итогам состязаний первое место заняла команда «Тучка» из Детгородковской средней школы, второе – Дроноводы» из Осташёвской СОШ, третье – команда «Два капитана» из МГУТУ имени К.Г. Разумовского.
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