Марш-бросок «Волоколамский рубеж» открыли в селе Ярополец

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского округа
Открытие шестой ежегодной военно-патриотической акции марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялось 26 мая в селе Ярополец, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского округа.
Волоколамцы совместно с курсантами военных учебных заведений, студентами и представителями военно-патриотических клубов почтили память солдат, павших в оборонительных сражениях Великой Отечественной войны.
В рамках торжественного мероприятия участники возложили цветы и провели минуту молчания у мемориала Кремлёвским курсантам. В церемонии участвовали представители администрации, ветераны, юнармейцы и местные жители. С приветственными словами выступили заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко, представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Роман Рыжов, руководитель проекта «Марш кремлёвских курсантов» генерал-майор в отставке Александр Зубков и председатель Волоколамского отделения ветеранов вооружённых сил РФ Валерий Гурин.
После этого участники возложили цветы к братскому захоронению в деревне Шишково и переместились на «Поле боя кремлёвских лейтенантов». С макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности. В марш-броске участвовали 280 человек, включая команду военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска. Всего в акции приняли участие более 500 человек.
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В рамках торжественного мероприятия участники возложили цветы и провели минуту молчания у мемориала Кремлёвским курсантам. В церемонии участвовали представители администрации, ветераны, юнармейцы и местные жители. С приветственными словами выступили заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко, представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Роман Рыжов, руководитель проекта «Марш кремлёвских курсантов» генерал-майор в отставке Александр Зубков и председатель Волоколамского отделения ветеранов вооружённых сил РФ Валерий Гурин.
После этого участники возложили цветы к братскому захоронению в деревне Шишково и переместились на «Поле боя кремлёвских лейтенантов». С макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности. В марш-броске участвовали 280 человек, включая команду военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска. Всего в акции приняли участие более 500 человек.
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Артем Кузьмин