Под Волоколамском завершают съёмки семейного фильма «Поле чудес»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском округе завершаются съёмки детского фильма «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Семейное кино о детской дружбе, взаимоотношениях со взрослыми и о тайнах снимают в деревне Ожогино. По сюжету компания детей каждый год проводит лето в старом дачном посёлке. У ребят есть собственный тайный штаб на кукурузном поле, а также легенда, которая гласит, что недалеко от посёлка зарыт клад с сокровищами бежавшей от Наполеона княгини», – рассказали в пресс-службе.Именно это кукурузное поле привлекло внимание кинематографистов и занимает центральное место в фильме. Как рассказала продюсер фильма Катерина Михайлова, Ожогино подходило съёмочной группе по всем параметрам. Это красивое, спокойное, зелёное место.
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Лора Луганская