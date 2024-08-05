В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск
В Волоколамске День железнодорожника отметили награждением лучших работников отрасли и праздничным концертом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Среди волоколамцев есть ветераны производства, орденоносцы и целые трудовые династии этой важной для страны отрасли. Все они – наша общая гордость» – сказала временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова.Лучшим труженикам транспортной отрасли вручили благодарственные письма. А победителей футбольного матча, приуроченного к профессиональному празднику, наградили памятными кубками.
Концертную программу открыла Валентина Кудрявцева песней «Родная маленькая станция». Вокальные и танцевальные номера представили солисты и творческие коллективы ЦКТ «Родники». Свои стихи, посвящённые железной дороге, прочитал волоколамский поэт Анатолий Барков.
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Лора Луганская