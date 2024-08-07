Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск
Волоколамские школьники передали в центр поддержки участников спецоперации и их семей плащ-палатки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Плащи, которые пригодятся в полевых условиях, сшили учащиеся Волоколамской школы №3 под руководством учителя технологии Ларисы Макаровой. Изделия полностью готовы, их передали сотрудникам центра сбора гуманитарной помощи для отправки нашим защитникам.
Как отметили в администрации, Волоколамский центр поддержки участников СВО принимает гуманитарную помощь по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д.2А. Это здание бывшего книжного магазина «Подвиг».
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«Мы рассказываем ребятам о наших отважных героях. Дети отлично понимают важность поддержки бойцов и всегда с готовностью откликаются на призыв сделать что-то полезное для военных», – рассказала директор школы Вера Бабушкина.
Как отметили в администрации, Волоколамский центр поддержки участников СВО принимает гуманитарную помощь по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д.2А. Это здание бывшего книжного магазина «Подвиг».
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Лора Луганская