Учительница из Волоколамска выиграла конкурс на премию губернатора

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Светлана Макарчук, преподающая русский язык и литературу в Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, вошла в число 100 победителей конкурса губернатора Московской области на денежную премию для лучших учителей, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Весь коллектив искренне рад успеху нашего коллеги. Желаем Светлане Николаевне новых достижений», — сказала директор школы Вера Бабушкина.Светлана Николаевна является педагогом высшей категории. У ней 34-летний стаж преподавания, все эти годы она проработала в одной школе. Она также является автором методической разработки «Сборник заданий для формирования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы».
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