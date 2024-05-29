Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»

Фото: istockphoto / fotyma
Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». Об этом сообщила пресс-служба российского книжного союза.
Конкурс проводится в России с 2015 года в целях поощрения вклада регионов России в развитие литературы и повышение доступности чтения для граждан.
В рамках конкурса регион представить значимые мероприятия, посвященных литературе, книге и чтению, которые проводились в Московской области.
Читайте также:
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
«Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с целью выявления лучшего опыта и наиболее значимых достижений, поощрения вклада регионов в развитие литературной жизни в стране и их успехов в повышении доступности чтения для наших граждан», — поделились в пресс-службе.
В рамках конкурса регион представить значимые мероприятия, посвященных литературе, книге и чтению, которые проводились в Московской области.
Читайте также:
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
Мира Полтева