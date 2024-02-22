Подмосковье стало лауреатом премии Russian Travel Awards

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Подмосковья является родиной нескольких всемирно известных туристических брендов. Это и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и павловопосадские платки, и многое другое, включая традиционные сувениры-сладости — зарайскую коврижку и коломенскую пастилу», — отмечается в сообщении.В конкурсе на премию Russian Travel Awards принимали участие 40 регионов, они соревновались в 20 номинациях. Презентацию Московской области представили участники из Богородского и Раменского округов.
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