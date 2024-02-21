В Истре исполнят музыку русских и французских композиторов ХХ века

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«В программу концерта вошли произведения Игоря Стравинского и Дариуса Мийо, Сергея Прокофьева и Эрика Сати, а также других композиторов, включая последнее произведение Дебюсси — «Соната для скрипки и фортепьяно», — говорится в сообщении.Для зрителей выступит заслуженный артист России, первая скрипка «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин и лауреат международных конкурсов, пианистка Татьяна Федосеева.
Купить билеты можно онлайн — по ссылке. Возрастные ограничения — 12+.
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