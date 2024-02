В Истре исполнят музыку русских и французских композиторов ХХ века

«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающих четыре разные точки зрения, которые повествуют единую историю о самой знаменитой группе всех времен. Иметь благословение от Beatles и корпорации Apple сделать это — огромная честь», — заявила партнер Мендеса по компании Neal Street Productions Пиппа Харрис.













По данным издания, Мендес станет режиссером всех четырех фильмов, и впервые корпорация Apple и группа Beatles (сами участники и их родственники) предоставили полную биографию и права на музыку для сценария фильма. Харрис подчеркнула, что идея фильмов о рок-группе возникла у Мендеса год назад, а участники Beatles и семьи музыкантов «с теплотой и энтузиазмом» согласились на производство кинокартин.Мендес объяснил, что все четыре фильма выйдут в прокат в 2027 году и расскажут взаимосвязанные истории, по одной с точки зрения каждого участника группы.В ноябре 2023 года последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов. Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18.Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.Восстановленная последняя песня The Beatles возглавил британский хит-парад

