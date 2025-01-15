Воробьёв навестил раненных бойцов в военном госпитале под Солнечногорском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов, проходящих лечение после ранений в военном госпитале под Солнечногорском. Госпиталь был основан в 1949 году во Владимирской области, а через восемь лет был передислоцирован в подмосковное Тимоново.
Сейчас медучреждение является филиалом №2 «Военного клинического госпиталя» Московского военного округа. Там проходят лечение и медобследования ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО со всей страны.
Воробьёв пожелал военным скорейшего выздоровления, узнал, какая дополнительная помощь им нужна, поблагодарил медиков за профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У Александра это уже пятое ранение. Он рассказал глава региона, что родом из Ульяновска, в 2020-м переехал с семьёй в Лобню. Решение принять участие в СВО принял молниеносно.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В медучреждении – 28 лечебно-диагностических отделений и кабинетов. В последние годы там начали проводить сложные лабораторные исследования, широко применять малоинвазивную хирургию. Внедрены современные технологии в лор-области, офтальмологии, урологии. В реабилитации применяются такие новые методики, как внутривенная и накожная лазеротерапия.
Персонал госпиталя состоит из более чем 300 человек. Руководит им полковник медицинской службы Богдан Стеценко.
Недавно вернулся из зоны СВО начальник хирургического отделения Михаил Сиряков.
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Воробьёв пожелал военным скорейшего выздоровления, узнал, какая дополнительная помощь им нужна, поблагодарил медиков за профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем ещё помочь. С командирами мы встречаемся регулярно, все запросы стараемся удовлетворять. В основном это дроны – FPV и «мавики», а также мотоциклы и «буханки», – сказал губернатор.В госпитале развёрнуто 300 коек. Для пациентов оборудованы комфортные двух- и трёхместные палаты. Губернатор зашел в несколько из них и пообщался с бойцами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я доброволец из Шаховской. Работал на гражданке слесарем по ремонту автобусов. Помню, сидели как-то на работе, включили телевизор, увидел новости про СВО и решил уйти на фронт. Приехал на следующий день в военкомат, сразу прошёл медкомиссию и подписал контракт», – рассказал Михаил.
«Я из Владимирской области, штурмовик. В госпитале уже с третьим ранением. Одно получил в стрелковом бою. Мне повезло – девять пуль попало в бронежилет, а одна прошла по касательной. Но когда выходил из боя – угодил под атаку дронов», – отметил Сергей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У Александра это уже пятое ранение. Он рассказал глава региона, что родом из Ульяновска, в 2020-м переехал с семьёй в Лобню. Решение принять участие в СВО принял молниеносно.
«Шли с женой в садик за ребёнком, проходили мимо военкомата. Я зашёл туда и решил, что должен отдать долг Родине. До этого проходил срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения, вот и подумал – что я, молодой здоровый мужик, буду сидеть дома? Получил очередное ранение, сейчас восстанавливаюсь», – сказал Александр.Роман из Ленинского городского округа был мобилизован. На гражданке работал водителем погрузчика, а в зоне спецоперации переквалифицировался в танкиста. Был наводчиком-оператором танка Т-72. В госпитале его уже навещали супруга и мама. Ждёт, когда приедут две маленькие дочки. Воробьёв предложил помощь с транспортом. Роман поблагодарил губернатора за заботу о семьях участников СВО и отметил позитивные перемены в округе – в частности, в дорожной инфраструктуре.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Да, мы сейчас делаем Володарку, чтобы там не было пробок, строим большую концессионную дорогу ЮЛА. Первую её часть откроем в ближайшем месяце, а всю целиком, это 46 км, – в конце года. Мы также запустили Мытищинскую хорду, а сейчас расширяем до четырёх полос Афанасовское шоссе», – сказал Воробьёв.Бойцами поднимали разные вопросы – социальной газификации, выплат по контракту, помощи родственникам. Ребята также попросили улучшить связь в госпитале, чтобы общаться с родными можно было прямо из палат.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В медучреждении – 28 лечебно-диагностических отделений и кабинетов. В последние годы там начали проводить сложные лабораторные исследования, широко применять малоинвазивную хирургию. Внедрены современные технологии в лор-области, офтальмологии, урологии. В реабилитации применяются такие новые методики, как внутривенная и накожная лазеротерапия.
Персонал госпиталя состоит из более чем 300 человек. Руководит им полковник медицинской службы Богдан Стеценко.
«Наш филиал обеспечен сотрудниками и оборудованием, которое позволяет оказывать всестороннюю помощь пациентам. У нас есть компьютерный томограф, современное оборудование для УЗИ, цифровые и аналоговые. рентгеновские аппараты. Ощущаем большую помощь Московской области. Так, при поддержке губернатора получили С-Дугу и УЗИ-аппарат экспертного класса. Наши военврачи также работают в зоне спецоперации. Зачастую они действуют в опасных для жизни условиях», – рассказал Стеценко.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Недавно вернулся из зоны СВО начальник хирургического отделения Михаил Сиряков.
«Мы ездим «за ленту» примерно раз в полгода. Рядом с линией боевого соприкосновения работают наши специалисты узкой направленности. Это и нейрохирургия, и сосудистая хирургия. Нас оснащают всё лучше и лучше. Например, появились многофункциональные стационарные столы, очень важные для работы в полевых условиях. Есть биполярные коагуляторы, современное анестезиологическое оборудование и многое другое», – перечислил Сиряков.Работают в госпитале и гражданские врачи. Некоторые тоже выезжают в зону боевых действий.
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Лора Луганская