Воробьёв вошёл в тройку самых упоминаемых губернаторов-блогеров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв вошел в тройку сильнейших губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии» за 2024 год. Главе Московской области удалось сохранить позиции по сравнению с 2023-м.
В топ-3 в Центральном федеральном округе в топ-3 включены вошли мэр Москвы Сергей Собянин, которого упоминали в прессе 549 тыс. раз, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (430 тыс. упоминаний) и глава Белгородской области Вячеслав Гладков (374 тыс.). По этому показателю Воробьёв обогнал в прошлом году губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (173 тыс. упоминаний), главу Чечни Рамзана Кадырова (141 тыс.) и президента Татарстана Рустама Минниханова (133 тыс.).
В 2023 году подмосковный губернатор тоже был на втором месте в рейтинге «Медиалогии», и теперь ему удалось сохранить позиции.
В августе 2024 года топовой записью губернатора Московской области в блоге стал пост об открытии Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.
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В 2023 году подмосковный губернатор тоже был на втором месте в рейтинге «Медиалогии», и теперь ему удалось сохранить позиции.
«Рейтинг составлялся на базе данных СМИ от «Медиалогии», включающей более 100 тыс. источников – телеканалы, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-издания. По версии специалистов, самой популярной записью подмосковного губернатора в прошедшем году стало его заявление в телеграм-канале о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», а также о работе врачей и спасателей», – пояснили составители рейтинга.Кроме того, часто публиковалась информация о беспилотниках, сбитых в Московской области силами ПВО.
В августе 2024 года топовой записью губернатора Московской области в блоге стал пост об открытии Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.
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Лора Луганская