Воробьёв предложил оценивать работу регионов в сфере ИТ с учётом их специфики

Фото: аппарат правительства РФ
Оценивать эффективность работы регионов в сфере высоких технологий необходимо с учётом их индивидуальной специфики.
С таким заявлением губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на заседании, которое провел вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
На заседании утвердили новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Воробьёв возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика данных».
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На заседании утвердили новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Воробьёв возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика данных».
«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд было бы некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям – новациям. Стоит сформировать их по группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами и в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», – предложил Воробьёв.По его словам, цель власти – делать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.
«Большую роль в этом играет сегодня искусственный интеллект. Он позволяет человеку управлять процессами, заниматься аналитикой, умственной и интересной работой, а не рутиной. ИИ уже участвует в контроле самых разных сфер жизни Подмосковья от школьного питания до чистоты во дворах. Его потенциал мы стараемся развивать в госуслугах. Он умеет распознавать 260 видов документов, а голосовые помощники быстро запишут к врачу, и ни один звонок не будет потерян», – пояснил глава региона.По словам Григоренко, в этом году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого разработаны новые показатели оценки эффективности работы министерств и ведомств. Среди них – предоставление услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное программное обеспечение, внедрение сервисов с искусственным интеллектом, поддержание информационной безопасности.
«У нас на портале госуслуг уже более 1,6 тыс. услуг, и их нужно сформировать в сценарии «жизненных ситуаций». Оказание услуг – наш приоритет. Наравне с этим мы должны внедрять в экономику и социальную сферу искусственный интеллект, так как он ускоряет все процессы и делает их более эффективными», – отметил зампред правительства.Он назвал это очень трудоёмкой задачей, которую, однако, необходимо выполнить.
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Лора Луганская