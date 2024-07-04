Подмосковная делегация привезёт уникальный стенд на «АРТ-ЭКСПО» в Крыму

Фото: пресс-служба МИСК МО
Делегация Подмосковья отправится на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
В дни фестиваля будет работать выставка «АРТ-ЭКСПО», на которой представители российских регионов представят их культурные и гастрономические достижения. В этом году темой стенда Московской области станет «Подмосковье – это любовь». В программе – лекции, дегустации локальной продукции с занимательными историями.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В рамках «АРТ-ЭКСПО» Московская область презентует собственный стенд, посвящённый любви. Участникам фестиваля расскажут про зарайскую коврижку и коломенскую пастилу – уникальные продукты, которые считаются народно-художественным промыслом Подмосковья. Всех посетителей стенда будут угощать мороженым «Чистая Линия», производственные мощности которого находятся на территории региона.
Также на «АРТ-ЭКСПО» пройдёт фестиваль молодых поваров «Россия на вкус», который продемонстрирует разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов страны. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Кроме того, на территории выставочного павильона откроется рынок фермерской продукции. Желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти их в качестве гастрономических сувениров. Крымский мёд, орехи, урбеч и другие угощения вместе с открытками и письмами также можно будет отправить Почтой Крыма прямо из павильона «АРТ-ЭКСПО» в любую точку страны.
Фестиваль «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля – культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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«Мы всегда очень серьёзно подходим к созданию стенда, продумываем программу, активности, чтобы рассказать и показать всем участникам, какой удивительный у нас регион. Это и богатая история, и традиции, и культура, и вкусные угощения, и многое другое. А самое главное – Подмосковье богато молодыми и талантливыми ребятами, которые и делают Московскую область особенной. Мы постараемся сделать так, чтобы в нашем «домике» в Крыму все смогли полезно и приятно провести время», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелиде.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В рамках «АРТ-ЭКСПО» Московская область презентует собственный стенд, посвящённый любви. Участникам фестиваля расскажут про зарайскую коврижку и коломенскую пастилу – уникальные продукты, которые считаются народно-художественным промыслом Подмосковья. Всех посетителей стенда будут угощать мороженым «Чистая Линия», производственные мощности которого находятся на территории региона.
Также на «АРТ-ЭКСПО» пройдёт фестиваль молодых поваров «Россия на вкус», который продемонстрирует разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов страны. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Кроме того, на территории выставочного павильона откроется рынок фермерской продукции. Желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти их в качестве гастрономических сувениров. Крымский мёд, орехи, урбеч и другие угощения вместе с открытками и письмами также можно будет отправить Почтой Крыма прямо из павильона «АРТ-ЭКСПО» в любую точку страны.
Фестиваль «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля – культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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Лора Луганская