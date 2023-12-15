В Московской области пройдет предновогодний фестиваль «Ёлки»

Фото: istockphoto / Oleg Elkov
Предновогодний фестиваль «Ёлки» состоится в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Праздничное мероприятие пройдет 16 декабря в центре культуры и досуга села Пирочи городского округа Коломна. Ежегодный открытый предновогодний фестиваль «Елки», позволяет окунуться в праздничную атмосферу Нового года.
Для гостей и жителей округа подготовили насыщенную праздничную программу с интерактивными площадками и мастер-классами. Все желающие смогут полюбоваться художественными работами на зимнюю тему, приобрести себе и в подарок новогодние украшения и сувениры на ярмарке, которая будет работать на площадке фестиваля.
Кроме этого, гости смогут попытать свою удачу в новогодней лотерее. А также всех участников ждет праздничное угощение.
Стоит отметить, что праздник начнется в 12:00. Вход свободный.
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Для гостей и жителей округа подготовили насыщенную праздничную программу с интерактивными площадками и мастер-классами. Все желающие смогут полюбоваться художественными работами на зимнюю тему, приобрести себе и в подарок новогодние украшения и сувениры на ярмарке, которая будет работать на площадке фестиваля.
Стоит отметить, что праздник начнется в 12:00. Вход свободный.
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Мира Полтева