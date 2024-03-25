В Московской области проведут конкурс «Лучшая детская школа искусств»

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Общероссийские конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоятся в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсы проводятся для развития и поддержке детских школ искусств.
Стоит отметить, что конкурс будет проводиться на региональном, окружном и федеральном этапах. Кроме этого, победителей регионального этапа определят до 1 июня 2024 года. Полный перечь необходимых бумаг для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте.
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«В конкурсе могут принять участие детские школы искусств, которые являются юридическими лицами,активно принимающие участие в различных конкурсах, а также находящиеся в ведении муниципальный образований. Кроме этого С 2024 года в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» введена номинация «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева