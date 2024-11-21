В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Каширском краеведческом музее 26 ноября откроется тематическая выставка «Кашира – южный рубеж обороны Москвы». Её посвятят 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны города в ноябре 1941 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В экспозиции представлены редкие фотографии, документы, элементы военного снаряжения, награды, солдатские письма, личные вещи участников обороны города. Посетители музея узнают не только о бойцах Красной армии, защищавших город, но и о тех, кто трудился в тылу», – говорится в сообщении.Начало церемонии открытия – в 13:00. Вход на мероприятия свободный.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Также 30 ноября в это же время посетителей приглашают на экскурсию по выставке.
Афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь можно найти на сайте.
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Лора Луганская