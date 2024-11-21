Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»

В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Оригинал
В Каширском краеведческом музее 26 ноября откроется тематическая выставка «Кашира – южный рубеж обороны Москвы». Её посвятят 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны города в ноябре 1941 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В экспозиции представлены редкие фотографии, документы, элементы военного снаряжения, награды, солдатские письма, личные вещи участников обороны города. Посетители музея узнают не только о бойцах Красной армии, защищавших город, но и о тех, кто трудился в тылу», – говорится в сообщении.
Начало церемонии открытия – в 13:00. Вход на мероприятия свободный.


Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Также 30 ноября в это же время посетителей приглашают на экскурсию по выставке.

Афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь можно найти на сайте.

Читайте также:

В Кашире установят бюст почётного гражданина города Николая Елисеева

За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы

Ремонт двух подъездов в Кашире завершат до конца ноября
#кашира
#выставка
#история
#великая отечественная война
#битва за москву
#подмосковье
#московская область
#музей
Актриса Немоляева почувствовала себя плохо на съёмках «Буратино»
21 ноября 2024, 13:49

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Советская и российская актриса Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино».
На съёмках картины она исполняет роль Тортиллы.

Народная артистка Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) Светлана Немоляева обратила внимание, что причина плохого самочувствия — мерцательная аритмия.

В августе 2024 года Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы. Актриса говорила о боли в сердце и слабости. Светлана Немоляева отказалась от госпитализации, но несколько дней она находилась под наблюдением работников медицинского учреждения.

В мае 2024 года актрису госпитализировали в столице из театра Маяковского — у неё обнаружили ковид. Светлана Немоляева должна была принять участие в спектакле «Бешеные деньги», но из-за жалоб артистки на боли в груди выступление отложили.

Читайте также:

Отмена спектаклей и «ковидный бокс»: что случилось с актрисой из «Служебного романа» Немоляевой

Светлана Немоляева назвала лучший подарок ко дню рождения

Немоляева объяснила согласие принять участие в «Онегине» Андреасяна
#сердце
#актриса
#дома
#артист
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Театральная студия из Жуковского стала лауреатом всероссийского фестиваля
21 ноября 2024, 12:34

Фото: istockphoto.com/SergeyNivens

Детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского стала лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральная завалинка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс зародился в Жуковском более 30 лет назад. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.
В этом году в отборочном онлайн-этапе конкурса приняли участие представители 368 любительских театральных коллективов из 70 регионов РФ, в финал вышли 350 человек из 20 регионов.

Отмечается, что студия «ШЭСТ-ОС» стала лауреатом за спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Гран-при фестиваля выиграл театр «Пилигрим» из города Комсомольск-на-Амуре за спектакль «Шинель» по повести Гоголя. Кроме того, звание лауреата получил самарский театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» за спектакль «Вечный хлеб» по фантастической повести Александра Беляева.

Читайте также:

В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза

В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»

В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
#жуковский
#фестиваль
#конкурс
#театр
#борис аубакиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза
21 ноября 2024, 12:13

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Гжельский государственный университет отметил 125-летие, в честь юбилея и Дня преподавателя высшей школы в вузе устроили праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Концерт был посвящен чествованию преподавателей и сотрудников, посвятивших свою жизнь подготовке будущих специалистов. Ректор Гжельского университета Денис Сомов высоко оценил вклад педагогического коллектива в развитие вуза и поблагодарил их за труд», — говорится в сообщении.
В программу концерта вошли различные музыкальные номера, выступали различные исполнители. Кроме того, в ходе праздника состоялось награждение работников образования: они получили благодарности и почётные грамоты от ректора и учёного совета вуза, главы Раменского округа, Мособлдумы, окружного Совета депутатов и директора территориального управления «Гжель».

Читайте также:

В Раменском установят памятник бойцам, погибшим на СВО

Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»
#раменский городской округ
#гжель
#раменское
#вуз
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»
21 ноября 2024, 11:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Интерактивная экспозиция в двух залах Раменского историко-художественном музея предлагает посетителям ознакомиться с оружием XIII–XV веков, элементами конской упряжи и монетами Золотой Орды и княжеств Московского и Галицкого, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Это выставка организована к 650-летию Куликовской битвы, которая случится буквально через несколько лет. Это одна из первых выставок в этом цикле. В первую очередь, аудитория наша в данном случае — это дети. Мы бы хотели к ним обратиться и попытались представить Куликовскую битву эпохи XIV века непосредственно через призму детского взгляда», — сообщила специалист экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и куратор выставки Елена Поп.
Для привлечения внимания детей на выставке установлены интерактивные панели и игровые элементы. В центре зала находится кинобудка с отрывком фильма о Куликовской битве.

«Выставка очень интересна тем, что здесь очень много интерактива. Когда человек приходит и погружается в нее, он погружается в ту атмосферу, начинает играть, думать, смотреть, читать, узнавать какие-то события», — рассказала заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова.
Посетители могут увидеть ордынскую керамику, монеты Древней Руси, печать Дмитрия Донского, фрагменты доспехов и мечи. Основное внимание уделяется инсталляциям городов Золотой Орды и Древней Руси, которые выполнены методом прямой печати на фанере.

Выставка будет открыта для посетителей до 20 января. Для экскурсии по выставке необходимо предварительно зарегистрироваться.

Возрастное ограничение — 6

Читайте также:

В Музее «Новый Иерусалим» состоится открытие выставки Александра Лабаса «Невесомость»

Более 20 художников представили работы на выставке «В поисках пейзажа»

В Зарайске подготовили фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»
#дети
#выставка
#экскурсии
#музей
#раменский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
20 ноября 2024, 18:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центре детского творчества «Цветик-Семицветик» в Красногорске провели мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы-оберега. Мероприятие, организованное участниками детского фольклорного ансамбля «Лазоревый цветок», прошло в рамках Года семьи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники мастер-класса узнали о богатой истории и символическом значении фольклорных тряпичных кукол. Эти уникальные изделия из натуральных материалов не только украшали интерьер, но и выполняли важную функцию защитников домашнего очага. Ребята познакомились с особенностями изготовления таких кукол», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Самым приятным этапом мастер-класса стало создание собственной уникальной куклы. Ребята с удовольствием погрузились в творческий процесс, следуя инструкциям и советам опытных мастеров.

Читайте также:

Для долголетов Красногорска провели мастер-класс по йоге

В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива

В ДК «Красногорье» проведут атмосферный «Театральный юбилейник»
#красногорск
#мастер-класс
#творчество
#культура
#подмосковье
#московская область
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДК «Красногорье» проведут атмосферный «Театральный юбилейник»
20 ноября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центре культуры и досуга Красногорска 26 ноября состоится концерт к юбилею творческих сотрудников учреждения – руководителя лаборатории «Отцы и дети» и театральной студии «Волшебная карусель» Анны Оржуновой, а также звукорежиссёра Алексея Чудакова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гостей ждёт море сюрпризов, творческие поздравления от коллег и студийцев, дружеская и тёплая атмосфера. Оржунова и Чудаков – талантливые и преданные своему делу профессионалы, которые создают уникальные проекты, вдохновляющие зрителей. Их вклад в культурную жизнь учреждения неоценим», – отметили в пресс-службе администрации Красногорска.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Мероприятие начнётся в 19:00 по адресу: г. о. Красногорск, деревня Путилково, улица Томаровича, дом 1. Приглашаются все желающие.

Читайте также:

В Красногорске проводят акцию по сбору гумпомощи «Поддержи солдата»

Глава Красногорска обсудил с жителями Путилкова вопросы дорожного движения

Депутат Андриянов поздравил сотрудников трикотажной мануфактуры с праздником
#красногорск
#путилково
#концерт
#творчество
#искусство
#культура
#театр
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» вновь подготовили ледовые спектакли
20 ноября 2024, 17:15

Фото: Радио 1

В числе главных мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» в этому году будут полюбившиеся жителям ледовые спектакли.
Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал фигурист Пётр Чернышев.
«Я здесь представляю команду Татьяны Навки. Хотел бы поблагодарить руководство Московской области, Министерство культуры региона за возможность делиться своим искусством с нашим дорогим зрителем. Мы уже не первый год участвуем в этих мероприятиях. И каждый раз все наши ребята, артисты, фигуристы с огромным удовольствием отзываются об этом опыте. Тёплая обстановка и радость в глазах людей – это самое дорогое», – отметил спортсмен в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Он также рассказал об особенностях нынешнего шоу.
«В этом году мы постарались уйти от традиционных представлений, связанных с какой-то конкретной сказкой. Решили, что уместнее будет история, которая объединит всех посетителей мероприятий в уютной, дружеской обстановке вокруг новогоднего самовара. И миниатюрные истории, которые будут рассказаны, как раз направлены на то, что мы должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга», – поделился Чернышев.
По его словам, из звёзд уже подтвердили своё участие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный чемпион России и чемпион Европы Максим Ковтун.
«Также у нас есть ряд предварительных договорённостей, что сразу после чемпионата России к нам приедут ребята, прямо с корабля на бал, для участия в наших выступлениях. Это одиночники, парники, танцоры, которых мы раньше видели только по телевизору. Теперь будет возможность увидеть их вживую у нашего самовара. Будет интересно», – заключил фигурист.
Как рассказал на пресс-конференции министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне будет показано 29 таких ледовых шоу.

Читайте также:

В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий

В Подмосковье зимой проведут более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий

В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского
#зима
#зима в подмосковье
#московская область
#шоу
#парки
#фигурное катание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Союз предпринимателей «Иволга» начинает сотрудничество с Музеем предпринимателей
20 ноября 2024, 16:51

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение о сотрудничества с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей для поддержки социально значимых инициатив и проектов по сохранению и защите российской культуры и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».
В частности, в рамках сотрудничества среди учебных заведений Подмосковья будет впервые проведён региональный этап IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».

«Мы выступаем партнёрами музея, реализуем совместный информационный проект и рассчитываем на поддержку широкого круга общественности. Нам важно, чтобы люди дела получили заслуженное признание и продолжили свое благое дело», — сказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
Перспективы подписанного соглашения высоко оценила и директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова. Он отметила, что современные предпринимать могут продолжить дело своих предшественников и внести свой вклад в развитие российского общества и культуры.

Читайте также:

В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий

Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»

В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского
#предприниматели
#музей
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий
В рамках программы «Зима в Подмосковье» пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий
20 ноября 2024, 16:12

Фото: Радио 1

В Московской области 1 декабря стартует программа «Зима в Подмосковье», которая проводится в регионе уже несколько лет.
В этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Планируем, что в этих мероприятиях примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидаем три крупных выставочных проектов и планируем, что туристический поток в регион в этом году будет 5 млн. человек – на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию. Это всё для того, чтобы люди могли побыть в эти праздники со своими близкими», – отметил Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС.
Упор будет сделан на традиции и культуру каждого муниципалитета Московской области. Это основное направление года.
«Другой важный аспект – доступность наших мероприятий. Мы проведём несколько региональных проектов с участием олимпийских чемпионов. Они все праздники будут радовать жителей Московской области. Мероприятия будут бесплатными, на них смогут прийти все желающие. Кроме того, для нас принципиально важно, чтобы эти все мероприятия были не только в больших городах рядом с Москвой, но и охватили всю Московскую область, в том числе и дальние муниципалитеты – Волоколамск, Дубну, Зарайск, Ногинск, Можайск и так далее», – отметил министр.
В числе главных мероприятий «Зимы в Подмосковье» 2024-2025 годов он назвал полюбившиеся жителям Подмосковья ледовые спектакли.
«В этом году планируем, что их будет 29. Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. С 1 по 8 января участники этого шоу чемпионов проедут по городам Московской области, в том числе и по дальним. Все мероприятия доступны. Они будет бесплатными для жителей. В основном они проходят в парках. Уверены, что большое число людей будет приходить на ледовые спектакли», – сказал Кузнецов.
Помимо этого, по его словам, в Подмосковье будет представлено зимнее мотофристайл-шоу под руководством самого известного фристайлера России Алексея Колесникова. Это зрелищное мероприятие летом вызвало большой интерес у зрителей. Всего зимой будет восемь выступлений в восьми городах.

Читайте также:

Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»

В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского

В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
#подмосковье
#московская область
#зима в подмосковье
#культура
#туризм
#минкульттуризма мо
#василий кузнецов
Следите за нашими новостями
в удобном формате