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В Сергиевом Посаде откроется выставка «Николай Блохин. Живописные сюиты»

13 декабря 2023, 11:19
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка «Николай Блохин. Живописные сюиты». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет работу 24 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

В рамках экспозиции для гостей и жителей Подмосковья будут показаны свыше 50 произведений живописи и графики известного петербургского художника Николая Блохина. В основе его стиля лежит сочетание разных направлений изобразительного искусства и традиционной академической школы.


Посетители выставки смогут увидеть работы на тему игры в разных её сюжетных вариантах: переодевание, тема личины и маскарада, «галантная» и театральная, а также портретные работы художника, которые сочетают в себе портрет в стиле реализма на фоне абстрактной композиции.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 19 мая 2024 года.

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В Московской области пройдет фестиваль «Дмитровский пряник»
13 декабря 2023, 10:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается фестиваль «Дмитровский пряник». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
VII Культурный фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет с 20 по 24 декабря.

Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа: выставка пряников ручной работы, концерт, тематическая экскурсия, на которой представлены старинные пряничные доски и мастер-классах, на котором все желающие смогут самостоятельного испечь и расписать пряник.

Помимо этого, для всей участников организуют дегустацию пряников, тематические фотовыставки и новогодние сказки для детей.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля пройдет конкурс для пекарей и кондитеров, на котором более 20 участников продемонстрируют свои пряничные шедевры. Победителей будет определять профессиональное жюри, а зрители смогут выбрать конкурсанта, которому достанется «Приз зрительских симпатий».

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Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в Google
Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в поиске Google
13 декабря 2023, 00:41

Фото: istockphoto / nantonov

Песня «Отключаю телефон» от российской исполнительницы Инстасамки вошла в список топ-10 запросов в Google по музыкальным трекам. Эту информацию подтверждают данные сервиса Google Trends.
Это версия композиции, созданная специально для платформы TikTok.

Трек сохранял стабильную популярность на протяжении года с момента своего выпуска в начале февраля. Заметный рост интереса к песне произошел в летние месяцы.

Помимо Инстасамки, в списке топ-10 также присутствуют такие исполнители, как Imagine Dragons, Eminem и Stephen Sanchez.

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В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» создадут театрально-выставочный и научный центр
12 декабря 2023, 20:34

Фото: Мособлархитектура

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» ждёт комплексная реконструкция. На его территории создадут театрально-выставочный и научный центр, рассказали авторы проекта на организованном Мособлархитектурой VII Форуме проектировщиков Московской области.
«Это самый крупный в стране музей Чехова, место, где писатель создал многие свои выдающиеся произведения. Проект реконструкции поможет ему стать важным культурным центром, увеличить объем музейного пространства. Литературная зима, музыкальная весна, театральное лето и кино-осень – эти программы рассчитаны на то, чтобы музей жил и развивался всесезонно. Здесь будет создана новая инфраструктура: арт-кампус и Чехов-центр с концертным залом, фондохранилище и научный отдел», – поделилась планами главный архитектор Московской области Александра Кузьмина
Строительство и реконструкцию развернут вне зоны охраны объекта культурного наследия – усадьбы Чехова. Проект реконструкции музейного комплекса разработала архитектурная мастерская «Рождественка», известная проектами по сохранению исторического наследия в Москве, Тарусе и на Соловках.
 
По словам архитектора-реставратора Наринэ Тютчевой, территория музея-заповедника будет разделена на несколько тематических садов. Помимо центральной, мемориальной части с домом писателя, появится Литературный сад, где посетители смогут познакомиться с творчеством Чехова до основной экспозиции, а также Театральный сад. 
 
Ещё одно направление – создание театрально-выставочного пространства. В музее работает свой театр, где играет полноценная труппа с художественным руководителем. Это будет первая попытка реализовать в сельской местности настоящий репертуарный театр, который будет давать 180 спектаклей в год.
 
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В Подмосковье начала работать выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка»

В Коломне стартовала выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»

В Подмосковье работает выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство»
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#подмосковье
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В Псковской области создан Музей партизанской славы
12 декабря 2023, 18:00

Фото: фотобанк Московской области

В посёлке городского типа Дедовичи Псковской области создали Музей партизанской славы, который откроется уже в январе следующего года.
Отмечается, что это филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Создание экспозиции приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в её центре — история партизанского обоза, который в марте 1942 года доставил из Псковской области в блокированный город продукты.

«Мы также расскажем о том, как управлялось партизанское движение из Ленинграда, что представлял этот край до войны и как действовали пришедшие сюда немцы. Всё это нужно для того, чтобы создать полную и объективную картину мира, существовавшего на оккупированной территории», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

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В Коломне стартовала выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»

В Подмосковье работает выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство»
#выставка
#история
#музей
#культура
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В Подмосковье начала работать выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка»
12 декабря 2023, 16:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Люберцах началась выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. В комплексе объединены три учреждения культуры: Люберецкий Краеведческий музей, Музей истории и культуры поселка Малаховка и Люберецкая Картинная галерея.

Для жителей и гостей региона представлены в рамках экспозиции работы, которые будут посвящены зимнему времени года. Посетители выставки смогут окунуться в снежные городские и деревенские пейзажи, которые представлены на полотнах художниками, а также ознакомится с натюрмортами, портретами и жанровыми работами.

Экспозиции для посещения продолжат свою работу до 21 января 2024 года. Более подробную информацию о выставке, билетах и времени работы можно найти на официальном сайте «Музейно-выставочный комплекс».

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#подмосковье
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В Коломне стартовала выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»
12 декабря 2023, 14:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее открылась выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка члена Союза художников России Дины Ельцевой проходи в коломенской картинной галерее.

Для посетителей будут представлены работы художницы, в которых отображена современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. Кроме этого, особенный стиль Дине помогли сформировать русские пословицы, которые легли в основу написания некоторых произведений. В данном жанре художница работает со студенческих годов.

Стоит отметить, что посетить выставку в Коломне жители и гости Московской области смогут до 31 января 2024 года.

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#художник
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Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в кино и сериалы об ОПГ
12 декабря 2023, 13:37

Фото: istockphoto.com/seyfettinozel

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой обязать создателей сериалов и кино о возникновении и становлении организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях событий.
Он отметил, что зачастую ленты, посвящённые социальным событиям 1980-1990 годов, когда были широко распространены ОПГ, имеют популярность у зрителей. При этом, есть опасения, что такие картины могут быть неправильно восприняты, в с=частности, молодыми людьми, способствовать романтизации бандитизма и вызвать негативные последствия в обществе.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей кинолент, многосерийных телевизионных сериалов, сюжет которых связан с историей становления и развития криминальных группировок в России, интегрировать информационные вставки в начале серий с целью ознакомления граждан с последствиями деятельности ОПГ, количеством жертв, погибших в результате криминальных конфликтов», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минкульта Ольги Любимовой.

В то же время, спорные ситуации возникают не только в кинематографе, но и на телевидении. Так, у россиян, а также у некоторых политиков и депутатов вызвало вопросы возвращение на «Первый канал» ведущей Жанны Бадоевой, которая с началом СВО демонстрировала поддержку Украине. Как пишут argumenti.ru, депутат Госдумы Нина Останина ещё до этого случая призывала уволить её и не допускать до эфира.

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#кино
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В Московской области пройдет музыкальную программу «Любо, братцы, любо!»
12 декабря 2023, 12:34

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Черноголовке Московская областная филармония представит программу по роману Василия Шукшина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера программы состоится 17 декабря в Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке.

Мероприятие посвящено памяти известного кинорежиссера, актера, сценариста Василия Шукшина. зрителей не только познакомят с с историей его жизни, но и покажут размышления о любви к ближнему, к родной земле и традициям, о поиске смысла жизни и живой веры. Также программа будет наполнена юмором, лирическими моментами и русскими народными и казачьими песнями.

Кроме этого, для зрителей также выступят Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии и дирижер Надежда Терёхина.

​Начало спектакля в 18:00. Билеты модно приобрести в кассах Дома ученых НЦ РАН.

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Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия»
12 декабря 2023, 11:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Ученики и студенты Подмосковья посетили открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетили около 100 обучающихся школ и учреждений СПО Московской области.

В рамках открытия гостям показали  фильма «Артек: большое путешествие», в котором рассказывается о семейный ценностях, детях и взрослых, а также о  дружбе и взаимовыручке. 

«Посещение открытия кино-лектория на Форуме-выставке Россия на ВДНХ оказало глубокое влияние на обучающихся. Фильм „Артек: большое путешествие“ стал источником вдохновения, личностного роста и понимания важности семейных ценностей. Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы дети могли получить не только академические знания, но и моральные ценности, которые помогут им стать лучшими людьми», —отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что открытие также присутствовал  режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие» Армен Ананикян. Он рассказал детям о процессе съемок фильма и ответил на интересующие их вопросы.

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