В Сергиевом Посаде откроется выставка «Николай Блохин. Живописные сюиты»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках экспозиции для гостей и жителей Подмосковья будут показаны свыше 50 произведений живописи и графики известного петербургского художника Николая Блохина. В основе его стиля лежит сочетание разных направлений изобразительного искусства и традиционной академической школы.
Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 19 мая 2024 года.
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