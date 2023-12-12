Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Ученики и студенты Подмосковья посетили открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетили около 100 обучающихся школ и учреждений СПО Московской области.
В рамках открытия гостям показали фильма «Артек: большое путешествие», в котором рассказывается о семейный ценностях, детях и взрослых, а также о дружбе и взаимовыручке.
Стоит отметить, что открытие также присутствовал режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие» Армен Ананикян. Он рассказал детям о процессе съемок фильма и ответил на интересующие их вопросы.
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В рамках открытия гостям показали фильма «Артек: большое путешествие», в котором рассказывается о семейный ценностях, детях и взрослых, а также о дружбе и взаимовыручке.
«Посещение открытия кино-лектория на Форуме-выставке Россия на ВДНХ оказало глубокое влияние на обучающихся. Фильм „Артек: большое путешествие“ стал источником вдохновения, личностного роста и понимания важности семейных ценностей. Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы дети могли получить не только академические знания, но и моральные ценности, которые помогут им стать лучшими людьми», —отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что открытие также присутствовал режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие» Армен Ананикян. Он рассказал детям о процессе съемок фильма и ответил на интересующие их вопросы.
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Мира Полтева