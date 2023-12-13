В Орехово-Зуеве открыли первый музей, посвящённый участникам спецоперации

Фото: Александр Бурлаков
В подмосковном Орехово-Зуеве открылся первый музей, посвящённый участникам спецоперации «Музей Героев СВО». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Музей открыли на базе центра детского творчества «Родник». Инициаторами его создания стали родители Героя России Алексея Осокина, погибшего при выполнении боевых задач в аэропорту Гостомеля. Николай и Галина Осокины передали на хранение в центр личные вещи сына: китель, медали и конспекты.
Кроме этого, в рамках экспозиции разместили стенды с информацией о Героях России, которые проявили себя во время СВО. Также планируют установить интерактивные панели и начать проводить экскурсии для школьников.
Стоит отметить, что в создании музея также приняли участие местные юнармейцы.
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«Николай Леонидович спрашивал нашего совета, как лучше сделать. Для нас была честь помогать ему. Меня саму лично больше всего поразили учебные записи Алексея Осокина. У него очень красивый почерк, и он очень подробно описывал занятия. Было очень интересно читать», — поделилась командир отряда юнармии «Доблесть и честь» имени Героя России Алексея Осокина Карина Зайцева.
Стоит отметить, что в создании музея также приняли участие местные юнармейцы.
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Мира Полтева