Подмосковные кинопедагоги смогут стать участниками Всероссийского конкурса

Фото: сайт кинопедагогика.рф
Стартовал VII Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучший кинопедагог». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
«Конкурс направлен на развитие и продвижение кинопедагогики в образовательной практике. Он даёт предоставляет возможность выявить лучшие практики применения кино в обучении и воспитании детей. Педагоги Подмосковья могут представить свои методические разработки, творческие подходы и результаты работы, продемонстрировав успешное использование кино как инструмента в образовательном процессе», – говорится в сообщении.Заявки на участие принимаются до 26 ноября включительно. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конкурса.
Участников будут оценивать в нескольких номинациях, включая работу с детьми разных возрастов, создание образовательных кинопроектов и внедрение инновационных методов обучения.
Победители получат ценные подарки и приглашение на Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс». Там в качестве модераторов на открытых кинопоказах они смогут продемонстрировать свой уникальный опыт.
С условиями конкурса можно познакомиться на сайте.
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Лора Луганская