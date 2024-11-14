В России стартовал конкурс семейных историй «Освободители Европы»

Фото: iStock / Olga Chetvergova
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило проект «Освободители Европы». Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Цель проекта – рассказать широкой аудитории о воинах Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали Европу от нацизма. Для увековечения их памяти будет проведён конкурс семейных историй. Участники смогут рассказать о предках, принимавших участие в освобождении Европы; о героях, ценой жизни спасавших мирное население европейских стран, об участниках движения Сопротивления в странах Южной и Западной Европы», – говорится в сообщении.Победители конкурса смогут принять участие в мероприятиях к 80-летию Победы, а герои их историй будут изображены на картине известного художника. Помимо этого, фото героев и их истории появятся на интерактивном панно, созданном на основе картины. Панно будет размещено на сайте движения.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»
В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе
Лора Луганская