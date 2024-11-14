Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Завершилась регистрация участников в VIII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», по количеству поданных заявок Московская область вошла в топ-20 регионов, сообщает пресс-служба олимпиады.
«Регистрация проводилась с 26 сентября по 12 ноября. За это время были поданы заявки от 185 тысяч 610 участников, представляющих более тысячи российских вузов. В том числе от студентов вузов Подмосковья было подано 2 тысячи 925 заявок», — отмечается в сообщении.Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, самыми активными представителями Подмосковья оказались студенты Государственного социально-гуманитарного университета — они подали 1151 заявку, учащиеся Московского государственного института культуры (613 заявок) и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (304 заявка).
Отборочный тур VIII сезона олимпиады будет проходить с 15 ноября по 1 декабря. Полная информация размещена на сайте олимпиады.
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