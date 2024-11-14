Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»

Ежегодно во второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы, который посвящен одному из самых распространенных видов домашней птицы. Этот день призван привлечь внимание к важности куриного мяса и яиц в питании, их ценности и к разнообразным способам приготовления.