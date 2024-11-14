Жители Подмосковья могут поддержать Мастерскую управления «Сенеж» в проекте «Место силы России»

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Завершается голосование за лучшее «Место силы России», в котором могут принять участие все желающие. Финалистами конкурса стали Великий Новгород, Выборг, Калининград, Мастерская управления «Сенеж» и Этнографический парк-музей «Этномир», сообщили организаторы проекта.
«Мастерская управления «Сенеж» – это место встречи умных и творческих людей, площадка для образовательных и молодёжных проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Туда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели», – говорится на сайте проекта.Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно по ссылке.
Проект «Места силы России» реализует МОО «Молодёжная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование» при поддержке грантового конкурса Минпросвещения. Инициатива направлена на сохранение культурного и духовного наследия страны, формирование чувства патриотизма, укрепление межнационального единства, а также развитие внутреннего туризма.
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Лора Луганская