Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Музейном комплексе Зои Космодемьянской 12 апреля состоится квиз «Космическая одиссея: Земля и космос». Участники ответят на вопросы о космических открытиях, узнают об истории космонавтики, исследовании планет и многом другом.
В тот же день в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» можно будет послушать лекцию «Женщины в космосе».
В Звенигородском манеже 12 апреля пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны». Участники узнают интересные факты о Луне.
А 13 апреля там же состоится мастер-класс «Космический сувенир». На нём будут созданы магниты и брелоки с планетами солнечной системы.
В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдёт детская игровая программа «Вперёд, в космос!». Участники получат задания на эрудицию. Для них также подготовили мастер-класс по оригами.
Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в этот же день приглашает на интерактивную программу «Дорога в космос». На занятии можно будет изучить выпуски газет о первом полёте в космос, архивные видео и фотографии Юрия Гагарина.
14 апреля в «Новом Иерусалиме» состоится лекция «Сказка стала былью». Слушатели познакомятся с плакатами на космические темы, которые имеются в собрании музея.
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В тот же день в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» можно будет послушать лекцию «Женщины в космосе».
В Звенигородском манеже 12 апреля пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны». Участники узнают интересные факты о Луне.
А 13 апреля там же состоится мастер-класс «Космический сувенир». На нём будут созданы магниты и брелоки с планетами солнечной системы.
В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдёт детская игровая программа «Вперёд, в космос!». Участники получат задания на эрудицию. Для них также подготовили мастер-класс по оригами.
Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в этот же день приглашает на интерактивную программу «Дорога в космос». На занятии можно будет изучить выпуски газет о первом полёте в космос, архивные видео и фотографии Юрия Гагарина.
14 апреля в «Новом Иерусалиме» состоится лекция «Сказка стала былью». Слушатели познакомятся с плакатами на космические темы, которые имеются в собрании музея.
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Лора Луганская