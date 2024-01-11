В Подмосковье состоится вечер романса «Гори, гори, моя звезда»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Воскресенске пройдет вечер романса «Гори, гори, моя звезда». об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 12 января во дворце культуры «Юбилейный» Воскресенска.
Кроме этого, организатором вечера является муниципальное учреждение «Центр развития культуры» городского округа Воскресенск.
Начало программы в 18:30. Подробности о мероприятии и стоимости билетов можно найти на официальном сайте дома кульутры.
Читайте также:
В вестибюле отремонтированной «Ладожской» в Петербурге откроют выставку
Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы
Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек
«Для гостей вечера прозвучат классические, бытовые и городские романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55+» дворца культуры и вокалистов учреждений культуры городского округа Воскресенск. Артисты не только исполнят свой номер, но и расскажут зрителям историю создания выбранного ими романса», — поделились в министерстве.
Начало программы в 18:30. Подробности о мероприятии и стоимости билетов можно найти на официальном сайте дома кульутры.
Читайте также:
В вестибюле отремонтированной «Ладожской» в Петербурге откроют выставку
Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы
Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек
Мира Полтева