В Кашире рассказали об уникальном экспонате местного краеведческого музея

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музей хранится уникальная пломба суконной фабрики братьев Фёдора и Петра Поповых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В музее можно увидеть настоящую текстильную пломбу с клеймом фабрики братьев Поповых – «ФБП Кашира». Фабрику основали в 1817 году, её корпуса были разбросаны по всему городу. Механизмы приводились в действие мельницами-колотовками, работавшими на воде родников», – говорится в сообщении.Пломбу можно найти в купеческом зале музея.
«Почтенный фабрикант Фёдор Попов умел без малейшаго стеснения для других горожан воспользоваться богатейшим ключём одного из здешних колодезей, вода котораго до излияния в Оку переходит поочерёдно во все фабричныя здания, расположенныя уступом по склону горы, и приводит в движение все машины, могущия обойтись без паров», – говорится в старинной летописи.В администрации добавили, что в купеческом зале также можно увидеть изготовленные в Кашире турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медную мерную кружку, стул братьев Тонет и многое другое.
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