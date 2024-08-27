В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В Молодёжном центре «Импульс» в Мытищах торжественно открылась 15-я экспозиции в рамках Пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Импульс. АРТ» – уникальное мультиформатное место. Это не только выставочное пространство с уникальными и креативными экспонатами, но и зона отдыха для всех желающих. Здесь можно насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесёт в удивительный мир красоты и искусства», – говорится в сообщении.Как рассказали в администрации, для всех участников торжественного открытия провели экскурсию по экспозиции. Каждый посетитель мог лично задать вопрос творцам и узнать секреты создания выставочных работ.
Пространство талантливой молодежи «Импульс. Арт» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 17 сентября. Вход свободный.
Читайте также:
Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год
Гуманитарный конвой отправили из Мытищ курянам и участникам СВО
Огромный самовар в центре Мытищ предстал в обновлённом виде
Лора Луганская